Jeles eleink elfelejtődnek, kiesnek a köztudatból, a forgatható táblák viszont azt szolgálják: megismerjük őket s emlékezzünk rájuk – bocsátotta előre Kiss László esperes-plébános, hozzátéve, jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy nemcsak külföldön voltak s vannak szentek és boldogok, hanem a magyar egyház is sok kiváló személyiséget adott a hazának és a világnak.

László atya Esztergomban, egy lelkipásztori továbbképzésen találkozott Dragonits Mártával, az Ars Sacra Alapítvány elnökével, aki nemrégiben a hévízi Teológiai Szabadegyetemen is előadást tartott a szent művészetről. E szervezet készítette az utazó szabadtéri kiállítást, amelyet a fürdőváros plébánosának kérésére hoztak el, s az elmúlt időszakban Reziben láthatták a hívek, most, a Nagyhéten pedig Hévízen is bemutatnak, hogy „az emberek tudatába belevésődjön és maradjon is meg szentjeink és boldogaink élettörténete”, fogalmazott Kiss László.

A hévízi templomban ezekben a percekben igeliturgiát tartanak passióval és könyörgésekkel. A nagyszombati szertartás, majd feltámadási szentmise 19.30-kor indul, s jó idő esetén körmenet is lesz.

Húsvétvasárnap Egregyen, a Jézus Szíve-templomban 7-kor, a Szentlélek-templomban pedig 7.30-kor lesz ételszentelés, s e szertartást ezt követően a Carbonában és a Szent Lukács Idősek Otthonában is elvégzik.

Húsvét mindkét napján 9-kor és 10.30-kor lesz szentmise a belvárosi Isten házában, Egregyen pedig 18 órától várják a híveket.