Mint kiderült: a támogatás nem a műtét elvégzéséhez kell, hanem a viszonylag hosszú rehabilitáció miatt, Ricsi számára muszáj kialakítani egy steril szobát, ráadásul édesanyja is kénytelen lesz feladni eddigi munkáját, hogy ápolni tudja a kiskamaszt.

Ricsi egyébként nem túl beszédes, de annyit elmondott, hogy a felépülése után szeretne ő maga is focizni, ezt eddig ugyanis soha nem tehette. A fiatalember jelenleg a Nagyrécsei Általános Iskolába jár, de még nem döntötte el, milyen irányba szeretne továbbtanulni, annak viszont nagyon örült, hogy barátai, ismerősei is csapatokat alkotva neveztek a focikupára.



Ricsi és családja megsegítésére további jótékonysági eseményeket is szerveznek. Április 14-én, 18.30 órától például jótékonysági hangfürdőt szerveznek Zalakaroson, a Karos Korzón, április 16-án, 15 órától pedig szintén Zalakaroson jótékonysági futásra várják mindazokat, akik segíteni szeretnének. A családot természetesen pénzadománnyal is lehet támogatni.