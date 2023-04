A foglalkozást Tamásné Deme Boglárka, a kanizsai Mesebőrönd társulat egyik tagja vezette, aki már évek óta tart gyermekeknek foglalkozásokat.

– A tavaly karácsonyi Mesebőrönd foglalkozásra meghívta a szülőket, ahol engem teljesen magával ragadott ez a világ, a mesék kiváltotta élmény és hangulat – fogalmazott Pintér Tuboly Kinga, a Mindenki Háza vezetője. – Ekkor kerestem meg Bogit, hogy mit szólna hozzá, ha felnőtt anyukáknak is elhozná ezt az élményt. Mivel titkon neki is volt ilyen vágya, összefogtunk és megkezdtük az előkészítést. A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon a nőknek, édesanyáknak, hogy a rohanó világban a mesék által egy kicsit lelassuljanak, elmerüljenek egy varázslatos világban, ami nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk, felnőtteknek is élményt, kikapcsolódást nyújt. Mesélő anyukákból mesét hallgató nőkké-anyukákká váltunk egy rövid időre.

A résztvevőktől nagyon pozitív volt a visszajelzés a foglalkozás végén, és már itt megfogalmazódott az igény a folytatásra.