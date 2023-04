A 2023-as évfolyam képviselői csütörtökön délelőtt Balaicz Zoltán polgármester és Szabó Levente, a zalaegerszegi diákönkormányzat diákpolgármestere társaságában ültettek el egy 10 éves júdásfacsemetét. A faültető csoport 932 végzős diák nevében helyezte el a fa mellett az emlékeztető táblát, melyhez későbbi osztálytalálkozóik során visszalátogathatnak. Erre biztatta őket Balaicz Zoltán is, reményét fejezve ki, hogy a mai 18 évesek is öregbítik Zalaegerszeg jó hírnevét, bárhova vessék is őket a további tanulmányaik, munkahelyeik. Szabó Levente diáktársai eddigi eredményeihez gratulált. Az országos versenyeken előkelő helyezéseket elért végzős középiskolásokat a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben tartott ünnepségen jutalmazták.