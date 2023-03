Szombaton délelőtt pedagógusok, egykori s mai tanulók mérték össze tudásukat egy mini-labdarúgótornán, délután pedig gálaelőadás helyszíne volt a sportcsarnok. Ezen a jelen gimnazistái léptek fel zenés, táncos és prózai produkciókkal, majd öregdiáktalálkozó helyszíne volt az iskola.

Nagy Boldizsár intézményvezető felelevenítette: 1993-ban alapította Hévíz önkormányzata a Bibó-gimnáziumot, ahol akkor 46 diák tanult. Ma már 240 fiatal jár ide, teljesen megtöltve az épületet. „Öregszünk, hiszen tablóink már nem férnek el a folyosókon, a végzős osztályok fotóinak a tantermek falain találunk csak helyet” – mondta, hozzátéve: a hajdani alternatív gimnázium folyamatosan alakult, változott, volt itt sportosztály, 13. szakképző évfolyam, s még ma is működik a nyelvi előkészítő, sőt: ettől a tanévtől az angol és a német mellett már spanyolul is tanulhatnak az ide járók. „Próbálunk a kor igényeinek és követelményeinek megfelelni, mindig egy picit továbblépni, és meghatározó eleme lenni a régiónak”, fogalmazott Nagy Boldizsár.

Megtelt a sportcsarnok egykori és jelenlegi diákokkal a délutáni gálára

Az intézményvezető elárulta: a születésnapi gálára összegyűjtötték a valaha ide járt diákok és itt tanító pedagógusok névsorát, s a lajstromot kitették a falakra, így bárki megtalálhatta magát vagy hajdani társait, tanárait. A listák szerint a három évtized alatt mintegy 1500 ifjú intett búcsút az iskola falainak, s kétszáz tanár és dolgozó fáradozott azon, hogy őket felkészítse az életre.

– A gimnáziumra szükség van és lesz a jövőben is – szögezte le Nagy Boldizsár. – Próbálunk mindig alkalmazkodni azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket támaszt felénk akár az oktatási rendszer, illetve a szülők és a diákok, s ha ezen igyekezetünkben sikeresek leszünk, akkor meggyőződésem, hogy a 100 éves jubileumát is megünnepelheti majd az intézmény.

Papp Gábor: A Bibóra méltán büszke a város közössége

A gálán Vértes Árpád, Hévíz korábbi polgármestere felidézte az alapítás körülményeit, kiemelve: dr. Kiss Lajos akkori városvezető „az oktatás elkötelezett híve volt, és sikerült meggyőznünk a kétkedőket, hogy egy ilyen kicsi településnek is szüksége van középiskolára”. Az e célra átalakított épület egyike Hévíz építészeti értékeinek, hiszen az 1920-as években épült hajdani postaaltiszti üdülőbe költözhetett az akkori alternatív közgazdasági gimnázium. Azt kívánta: az intézmény továbbra is legyen „a tolerancia, az el- és befogadás s főként a szabad gondolkodás hírnöke”.

Az ünnepi gála közönsége előtt Szabó Fruzsina Shopen-darabot adott elő

Papp Gábor, a település első embere úgy fogalmazott: a gimnázium rangot ad az egy évvel az intézmény alapítása előtt városi címet elnyert településnek. Hangsúlyozta: ezért a 30 évért köszönet illeti az alapítókat, az itt dolgozókat, az önkormányzat mindenkori vezetőit s persze a diákokat is. Arról is szólt: a tulajdonviszonyoktól függetlenül Hévíz mindig segítette a Bibót, ez így van napjainkban s ekként lesz a jövőben is.

Garamvölgyi Alexa és Kovács Kriszta zalai népdalokat énekelt a jubileumi rendezvényen

Danai-Kovács Kata népszerű dallamokat játszott az ünnepi gálán

– A fenntartótól függetlenül városunk vezetősége továbbra is teljes mértékben sajátjaként tekint az intézményre, támogatja munkáját a tárgyi és anyagi feltételek megteremtésében – emelte ki Papp Gábor. – Számos kapcsolódási pontot találunk az önkormányzat és az iskola között, hiszen a bibós diákok és felkészítőik immár három évtizede aktív szereplői kulturális programjainknak, sportrendezvényeinknek. Az utóbbi években rengeteg pályázatot nyertünk közösen, amelyek révén az intézmény s az itt tanulók lehetőségei gazdagodtak. Megvalósult például az iskola energetikai korszerűsítése, az Erasmus+-program is jól működött, az Interreg-pályázatok révén pedig határmenti városok diákjaival, pedagógusaival dolgozhattunk együtt.

Szavak nélkül… A Rezidance tánccsoport tagjai, köztük a volt bibós Gelencsér Luca látványos és elgondolkodtató produkciójával zárult a születésnapi gála

A polgármester azt mondta, a járvány, a háború és az energiaválság éveiben „ennek az intézménynek minden dolgozója és diákja elszántsággal, kitartással, hatalmas erőfeszítésekkel végzi munkáját”, amire méltán büszke a város közössége.