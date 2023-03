ZALAEGERSZEGI HÍREK

Mindszentyneumi könyvbemutató

A Modern városok program egyik beruházásaként jött létre a Mindszentyneum, a kiállítóközponthoz kapcsolódóan a napokban öt kiadvány látott napvilágot, ezek bemutatását hétfőn tartották az intézményben – tudósít a zaol.hu. Az egyik mű ismerteti az úgynevezett Mindszenty utat, amely az egerszegi apátplébánoshoz, későbbi bíboroshoz köthető és javarészt felújított zalaegerszegi épületeket és helyszíneket fűzi fel - immár itinert segíti a végigjárásában az érdeklődőket. Bíbor színnel jelzett vértanúság címmel újabb, tizennégy történész által jegyzett kötet is megjelent most Mindszenty József életéről. A látogatóközpont három állandó kiállításához pedig vezetőfüzetek jelentek meg, ezekről a tárlatok kurátorai szóltak. A bemutató kezdetén Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt.

Jubileumi hegyi búcsút tartanak és közösségi teret is avatnak az idén Egerszegen

Az elmúlt évi munkáját értékelő és az idei feladatait tervező közgyűlést tartott szombaton a városrész közösségi házában a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület tagsága. Dancs István, az egyesület elnöke, Borsos József alelnök és Varga Erika szolgálatvezető kimagaslóan jó eredményekről számolhatott be – olvasható a Zalai Hírlapban. Civil szervezetük 85 fős tagsága az elmúlt évben két fővel, köztük egy ifjú polgárőrrel gyarapodott – a fiatalokkal való törődés jegyében már hat középiskolával kötött megállapodás alapján fogadják közösségi szolgálatra a diákokat. Az egyesület nem kis büszkeségére polgárőrtársuk, Farkas Vilmos kapta meg a zalai Év Polgárőre kitüntető címet. Horváth Róbert, a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke is kiemelte az öreghegyi polgárőrök értékteremtő munkáját, amelyet a szövetség erejéhez mérten igyekezett s a jövőben is igyekszik támogatni. Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője példaértékűnek nevezte a közösség sokoldalú tevékenységét.

Tudományos előadások a Kölcsey Ferenc gimnáziumban

Freund Tamás, az MTA elnöke 2020 végén hirdette meg a Középiskolai MTA Alumni programot, amelynek részeként kutatók látogatnak el egykori középiskolájukba, illetve más iskolákba, hogy munkájukról, kutatási témájukról, a tudományos módszerről beszélgessenek a diákokkal. Az MTA köztestületének csaknem 1700 tagja jelentkezett a programra, és már a háromszázat közelíti az Alumni-tag iskolák száma. Közéjük tartozik a zalaegerszegi Kölcsey-gimnázium, köszönhetően Boncz Dániel biológiatanárnak, aki regisztrálta az intézményt, és félszáz kutatót választott ki leendő előadónak – tájékoztat a Zalai Hírlap. A hétfői előadásokon a diákok hallhattak az ecetmusica idegrendszeréről, a tanulásról, tanuló gépekről, a mesterséges intelligenciáról, valamint a kontaktusnyelvészetről, azaz az egyes nyelvek, nyelvközösségek, a többségi és a kisebbségben lévő nyelvek egymásra való hatásáról, No és persze magáról a kutatásról, a kutatóról is.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Házi zongoraversenyt tartottak Nagykanizsán

Házi zongoraversenyt tartottak két korcsoport növendékeinek hétfőn a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban – olvasható a Zalai Hírlapban. A fiatalokat ezzel a bemutatkozási lehetőséggel szeretnék motiválni a további tanulmányaik során. A zongora tanszak munkaközösségének vezetője, Cseszkóné Borovics Melinda elmondta: a járvány után fontosnak érezték, hogy a hangszeren tanuló gyerekek érdeklődését fenntartsák, és ösztönözzék őket a versenyszituációval. Nem panaszkodhatnak, hiszen nyolcvan fiatal növendékük van, akiknek több mint a fele vállalta a megmérettetést a házi viadalon. A hangszeres előképzőbe járók mellett a haladók, vagyis a továbbképzőbe járó diákok is megmutathatták a tudásukat. Az eseményen a növendékek játékát saját tanáraik kiemelt arany-, arany-, ezüst- vagy bronzéremmel jutalmazták.

Kiállítás Lego-kockákból a kanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban

Közel egymillió alkatrészből épült fel az a látványos Lego-kiállítás, amit az elmúlt hét végén tekinthettek meg az érdeklődők a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban – írja a zaol.hu. A látványos tárlat két magángyűjtő, a kiskunhalasi Falusi Zoltán és a szekszárdi Felkl János tulajdonát képezi. A gyűjteményt az ország számos városában bemutatták már, ám ahogy a tulajdonosok elmondták: a kiállítás minden alkalommal más és más, hiszen az adott helyszín adottságainak megfelelően állandóan újra kell tervezniük, továbbá újra is kell építeniük azt. Nagykanizsán tucatnyi témát mutattak be, a hatalmas diorámák közt szerepelt egyebek mellett egy modern és egy középkori város, megjelent az őskor és a szafari, de Róma városának Lego-makettjét is bemutatták a szervezők.

Új filmen dolgozik a díjnyertes ifjú rendező, a kanizsai Lendvai Kristóf

A két, Magyarországon és külföldön is sokszorosan díjnyertes munkája után idén nyáron újra kisjátékfilmet forgat a nagykanizsai Lendvai Kristóf. A Holnap nem jön fel a nap című alkotás stábját ezúttal is jól ismert színészek és fiatal filmes szakemberek alkotják. A forgatókönyv a rendező tollából született meg több hónapos kutatómunka és konzultációk után. A film főszereplője a jelenleg egyetemista Tóth Artúr, akit a szombathelyi, a celldömölki, de a budapesti színházlátogatók is ismerhetnek. Továbbá nem először dolgozik együtt Kristóffal Czegő Teréz és Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két színművésze, akikhez az ugyancsak vármegyeszékhelyi Mihály Péter is csatlakozik. Az operatőr az idén diplomázó Pusztai Lőrinc, a jelmeztervező ezúttal is Szőke Julianna, a Hevesi Sándor Színház munkatársa, a zeneszerző pedig a GINGER? néven ismert Szipőcs Tamás.

KESZTHELYI HÍREK

A Ranolder-iskolában megélik, mit jelent kapcsolatban lenni Istennel

Néptáncos program és kézműves foglalkozás is várta a leendő nebulókat és szüleiket szombaton a keszthelyi Ranolder János Katolikus Általános Iskola nyílt napján. Őry Gábor igazgató a Zalai Hírlapnak elmondta:náluk értékrendi biztonságot kapnak a tanulók, amit a szülők is átélhetnek, megtapasztalhatnak. A Ranolder-iskola egyik különlegessége a több mint 30 éves múltra visszatekintő néptáncoktatás, ezen felül emelt szintű angol és német nyelvtanítással, középiskolára felkészítő szakkörökkel, különféle sportfoglalkozásokkal várják a hozzájuk jelentkezőket. A beiratkozás április 20-án és 21-én lesz, de náluk előzetesen is lehet jelentkezni, vagyis a szülők már korábban is kinyilváníthatják szándékukat, hogy a Randoldert választották gyermekük tanulmányi helyszínéül.

Születésnapját ünnepelte a népszerű Hévízi Termelői Piac

Tizenkettedik születésnapját ünnepelte szombaton a Hévízi Termelői Piac. Az árusokat két hatalmas, összesen 100 szeletes torta, a vendégeket pedig dödölle- és tócsninap várta – írja a zaol.hu. Az elmúlt 12 évben több mint ezer árus fordult meg itt, közülük mintegy százötvenen ma is rendszeresen jönnek, s legalább ugyanennyien érkeznek alkalmanként, például a gyümölcsök, zöldségek termőidejében. Az ünnepnapon, a megszokott kínálat mellett öt helyen lehetett frissen készült zalai dödöllét és tócsnit kóstolni.

Pozsonyba utaznak a nemzeti ünnepen a vajdás diákok

Idén is együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága március 15-én. A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programján 147 Kárpát-medencei középiskola 6500 diákja vehet részt, köztük a kesztelyi Vajda-gimnázium tanulói. A pályázaton 300 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhettek el az iskolák, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A Délvidék mellett Erdélyben és a Muravidéken is jártak már a Vajda János Gimnázium diákjai. Az iskola több éve résztvevője a Diákutaztatási Programnak, melyen célja, hogy a történelmi Magyarország területén élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.