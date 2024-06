A szintén vasárnap lezajlott európai parlamenti választáson Zalában is magasan nyert a Fidesz-KDNP: az érvényes szavazatok 49,83 százalékát (66039 voksot) gyűjtötték be a kormánypártok. Második helyen Zalában is a Tisza listája végzett: a 37364 szavazat 28,19 százalékos eredményt jelent. A további zalai EP-választási sorrend: MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek: 7,14 %, Mi Hazánk: 6,74 %, Momentum: 2,83 %, MKKP: 2,52 %, Jobbik: 0,99 %, LMP-Zöldek: 0,53 %, 2RK Párt: 0,46 %, MMN: 0,43 %, Memo: 0,32 %.

Az európai parlamenti választáson Zalában a választópolgárok 62,16 százaléka vett részt.