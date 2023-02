Ahogy arról közösségi oldalukon beszámoltak, a barangolás során a vendégek határozták meg az útvonalat, amely mentén az iroda munkatársa, Tódor Tamás mesélt épületekről, szobrokról és régimódi-régvolt történetekről.

A vármakettől indult a csoport

Forrás: Tourinform Zalaegerszeg

A csapat a Mindszenty téren elhelyezett vármakett mellől indult, majd a vendégek kívánsága szerint a Kovács Károly tér, végül pedig a Kosztolányi utca következett.

A program során a sétálók többek között megtudhatták, kik költöztek be a Lordok Házába, honnan került a térre Kovács Károly síremléke, mekkora forgalmat bonyolított le megnyitását követően a Centrum Áruház, merre is alakították ki a kedves, tavacskás sziklakertet, ki született a Berzsenyi utcai Bérházban, hol építették fel a „bankpalotát”, mi is volt voltaképpen a Munkásotthon, ki lehet a felelős a Csipkeházak elnevezésért és milyen élet zajlott az egykori OTI-székházban.

A rendhagyó program sikeres és érdekes volt. Az ingyenes, tematikus séták hamarosan folytatódnak.