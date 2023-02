A háziorvosi rendelőt, a védőnői szolgálat helyiségeit és a volt szolgálati lakásból kialakított közösségi termet is magába foglaló épület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával, közel 85 millió forintból újult meg. Az említett önkormányzatok ehhez 5,2 millió forintot tettek még hozzá egyéb költségek fedezetére. Az építészeti és energetikai megújulást szolgáló projekt avatóünnepséget pénteken tartották a településen.

A beruházás körülményeit Stropka Józsefné muraszemenyei polgármester ismertette az ünnepségen. Mint mondotta: az építési, épületgépészeti és elektronikai felújításhoz még 2016-ban, az energetikai korszerűsítésre 2018-ban nyújtottak be pályázatot az önkormányzatok. Az elnyert összeg – több mint 58,4 millió forint – az építési költségek drasztikus emelkedése miatt azonban nem volt elegendő, így a települések 2021-ben újabb 26,4 millió forintos támogatást kértek, s kaptak is az irányító hatóságtól. A felújítás során átalakították, korszerűsítették és modernizálták az épületet, valamint megoldották annak akadálymentesítését is. Mindezt tudatos tervezéssel, összehangolt munkával sikerült elérniük.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az elmúlt tíz év során a vidék Magyarországán számtalan hasonló fejlesztés valósult meg, és ezek során a legkisebb településeknek is sikerült olyan beruházásokat véghezvinniük, amiket korábban el sem tudtak volna képzelni. Ez elsősorban a regnáló kormány vidékpolitikai elképzeléseinek köszönhető, amihez nagyon komoly forrásokat is biztosítottak.

Dr. Bussay Dorottya háziorvos megemlékezett édesapjáról, néhai dr. Bussay Lászlóról, aki 1987-ben vette át az itteni praxist, s ehhez kapcsolódóan azt is felelevenítette, hogy erős érzelmi szálak kötik az épülethez, hiszen annak szolgálati lakásában töltötte gyermekkorát. A megújult korszerű egészségház az egészségügyi alapellátás minőségét javítja, ezt a betegek is felismerték, így az építési munkálatok során mindvégig türelmet és megértést tanúsítottak, amiért értelemszerűen őket is köszönet illeti.