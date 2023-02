A tanfolyamot vezető pusztaedericsi szakács szerényen úgy fogalmaz: ő az igényekhez alkalmazkodik, vagyis olyan ételeket készít, amire az Örök Tinik részéről felkérést kap. Miután eddig soha nem főztek a korábbiakhoz még csak hasonló ételt sem, ezért a program résztvevői már igencsak széles tárházát ismerhették meg a konyhaművészetnek. S mivel a tanfolyam évente átlagosan hat-hét alkalmat foglal magába, így már több mint harminc különböző ízvilágot tapasztalhattak meg.

- A magyar konyhával nagyjából tisztában vannak a háziasszonyok, ezért inkább arra kíváncsiak, hogy más nemzeteknél milyen ízvilág dominál, melyek az ottani ínyencségek – magyarázza Menyhárt László. – Ezért minden évben úgy indul a főzőiskola, hogy a jelentkezők összeülnek, közösen megvitatják, mi legyen az „étlapon”, s aztán közösen sütjük vagy főzzük meg azokat. Ennek megfelelően idén készítettünk már többek közt fűszeres darált húsba bugyolált skót fürjtojást, majonézes céklasalátával tálalt palermói halfilét, volt indiai és olasz ételünk is, a ma esti menü pedig üvegtészta-saláta lesz pirított csirkével.

Menyhárt László hozzátette: a hölgyek általában nyitottabbak az újdonságokra, szívesebben próbálnak ki új ízeket. A férfiak, főleg az idősebbek, sokkal inkább ragaszkodnak a már jól megszokott, bevált ételekhez, így az sem meglepő, hogy a tanfolyamra szinte csak lányok-asszonyok jelentkeztek.

A tanfolyam során a résztvevők nemcsak megfigyelik a sütés-főzés folyamatát, hanem tevékenyen be is kapcsolódnak abba. Menyhárt László szerint csak így van értelme, hiszen a gyakorlati tennivalókat jobban megjegyzi az ember. Ahhoz pedig, hogy minden részlet megmaradjon bennük, receptfüzettel járul hozzá, azt a hét alkalomból álló tanfolyam végén kapják meg a résztvevők.

- Egy-egy estén általában 18-20 fő jön össze, attól függően, kinek milyen elfoglaltsága van aznap – folytatja a szervezési munkákat koordináló Soós Lászlóné, az Örök Tinik tagja. – Azt gondolom, hogy ez a létszám egy Tófej nagyságú településen nem olyan rossz. Bár szerettük volna, ha minél többen bekapcsolódnak, ezért nyitottá tettük a tanfolyamot, azaz bárki jelentkezhetett rá, akár úgy is, hogy csak egy-egy foglalkozáson vesz részt, de ez a tervünk annyira nem vált be, így jobbára valamennyi résztvevő az Örök Tinik tagja. A program így viszont arra is lehetőséget teremt, hogy a főzés közben megbeszéljük aktuális feladatainkat, vagy ha valakinek éppen névnapja van, akkor felköszöntjük őt, a tanfolyam egyben tehát a csapatépítést is szolgálja.