Az elmúlt két évben olyan megoldásokat kellett keresniük, ami által nem csorbult az élmény, s mellette megmaradt a szakember gárda. A bizonytalanság érzése leginkább abban mutatkozik meg, hogy kevesebb az előreváltott jegyek száma, mondta lapunk érdeklődésére Flaisz Gergő. Az intézmény igazgatója úgy véli, a nehézség ellenére sikeresen vették az elmúlt évben az akadályokat.

- Azt érzékeljük, hogy nagyon sokan az utolsó pillanatban, a rendezvény előtti héten, illetve ott a helyszínen váltanak jegyet. Az utóbbi hónapokban látszott némi javulás, van olyan áprilisi esemény, amire elvittek már 20-30 belépőt. Nekünk szervezőknek előre kell gondolkodunk, s szeretném kiemelni, hogy nagyon ritkán mondunk le programot. Szakmánk sajátossága, hogy néha be kell ismernünk, ha a rendezvény nem találta meg a helyi közönséget, ami egyébként lehet, hogy más városban jóval több embert vonz – magyarázza Flaisz Gergő. - Intézményünk nem piaci alapon működik, de a rendezvényeket mégis piaci alapon kell szerveznünk, azaz a megvalósuláshoz szponzorokat keresünk. Idei évünk eleje, közepe azzal telt, hogy több mint ötven céget kerestünk meg a támogatás reményében. A kultúra nem profittermelő vállalkozás. Hozzáteszem, az sem jó, ha minden rendezvény ingyen van, ha ugyanis a nézőket erre kondicionálom, akkor egy idő múlva megszokják, majd jogosan elvárják. Az energiaválság most különösen vízválasztó, ami pedig attól nagyon nehéz, mert muszáj kényszerből árat emelnünk, pedig sokan nehezebb körülmények között élnek. Érthető, hogy ebben a helyzetben a napi betevőt veszik meg elsősorban, nem a koncertjegyet. A pandémia alatt valamivel nagyobb volt a vásárlóerő. Azt szoktuk mondani, hogy a VMK – illetve a többi közművelődési intézmény - a „hétköznapok Hawaii-szigete”, mert kirángat a napi taposómalomból, s elérhető áron vagy ingyen megfelelő, színvonalas programot nyújt.

Szeptember elején avatták fel a Korona Szalon versenyzongoráját.

Fotós: Pezzetta Umberto

Az igazgató hozzáteszi, ebbe a körbe csatlakozik be a felújított és tavasszal átadott Korona Szalon, ami az eddigi kínálatot egészítette, bővítette ki exkluzív szolgáltatással. Nem véletlen az utóbbi éveknek az a folyamata sem, hogy a tagintézményeket különböző szegmensekre osztották.

- Minden tagintézményünknek megvan a saját maga profilja, amit nem szabad keverni a másikéval – folytatta Flaisz Gergő. - A Korona Szalon lett tehát a különleges, s némileg drágább, 4-5 ezer forintos programokat kínáló, 120 fő befogadására alkalmas helyszínünk. Úgy gondolom, hogy megtaláltuk ezt a réteget is, ugyanis az idei rendezvényeinken egy kivételével mindegyik telt házas volt. Ezen kívül a hangversenyteremből ebbe az új, elegáns környezetbe telepítettük át az Esküvő kiállítást. Nem titkolt szándékkal, ugyanis szeretnénk, ha a jövőben a díszterem mellett a párok itt is tarthatnának polgári szertartást. Mi működtetjük az Esküvő Pontot is, tehát egymást erősítik ezek az elgondolások. Azt gondolom, hogy az eggyel több feladat eggyel több lehetőséget jelent, nem pedig nehézséget. Fontos hangsúlyozni, hogy március 31-ig a Keresztury VMK kivételével csupán az épületeink vannak zárva, az intézményünk továbbra is működik. Áprilisban Rékasi Károly Petőfi estjével nyitjuk újra a szalont, Petőfi születésének 200. évfordulóját ünnepeljük majd ily módon. A tagintézményekben december végéig megtartottunk minden rendezvényt, januártól márciusig pedig előkészítjük a nyitás utáni programokat, amit egyelőre nyárig látunk. A bezárás alatt – csakúgy mint a pandémia idején – az elmaradt háttérmunkákat végezzük. Gondolok itt a leltározásra, szabályzatok készítésére, amit a mindennapokban csupán túlórával tudunk elvégezni. Mondhatni, az elkövetkezendő három hónap amolyan tesztkörnyezet lesz az intézmények számára. Egyelőre úgy néz ki, hogy nagy városi fesztiválok nem lesznek jövőre, de pályázati forrásból a gyereknapot és a megújított prósza fesztivált megtartjuk. Ezen kívül nagy feladatunk, hogy áprilistól visszacsábítsuk az Art moziba a vendégeket a családias hangulatú, ám minőségi filmvetítésekre. A pandémia alatt a streaming szolgáltatók nagy erőre kaptak, szinte mindenki otthon filmezik már.

Az igazgató kiemelte, az energiatakarékosság jegyében egyébként – köszönhetően a város előrelátásának – a közelmúltban 5 millió forint értékben cseréltek lámpatesteket a VMK épületében.

Így közel felére csökken az energiafelhasználás. Az Apáczai Művelődési Központban folyik a tornaterem rekonstrukciója, folyamatban van a kazánház korszerűsítése. Mint mondta, a többi már tényleg azon múlik, hogy a látogatók mennyire kíváncsiak az adott programra. Január 19-én például egy nehezebb témával indítanak, amikor Stumpf-Biró Balázs összeomlás-kutató az emberiség várható jövőképét mutatja meg. Január 25-én a látogatók kérésére elindítják Bősze Ádám sorozatát. A zenetörténész ezúttal az „umcacca”, azaz a bécsi Újévi Koncert, a Strauss család boldog békeidőt idéző világába kalauzolja a hallgatókat. Aki pedig őseire, a családfakutatás mikéntjére kíváncsi, az február 2-án tudhat meg többet Bárdossy Péter történész-levéltáros, családtörténeti kutató előadásából.