ZALAEGERSZEGI HÍREK

A zalaegerszegi önkormányzat energetikai korszerűsítéseket tervez és hajt végre

Az energiaválság hatásainak csökkentése érdekében a megyeszékhelyi önkormányzati közgyűlés villamos és fűtési rendszerek korszerűsítéseiről döntött – olvasható a Zalai Hírlapban. Az előterjesztésben megfogalmazott intézményi fejlesztések elősegítik, hogy az októberi közgyűlésen elfogadott intézkedéscsomaggal összhangban megvalósuló beruházásokon túlmenően további megtakarításokat érjenek el. A világítási és fűtési rendszerek korszerűsítésével várhatóan 40–50 százalékkal kevesebb energia is elegendő lesz. Ehhez öt irányt határoztak meg: a helyzet felmérése, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, szoftveralapú fejlesztések, korszerű fényforrások beépítése, amivel 50 százalékos megtakarítás érhető el, fűtéskorszerűsítés, kazánok cseréje, ettől 30 százalékos megtakarítást várható, valamint napelemes rendszerek telepítése.

Jó évet zárt a Tourinform iroda

Élményeket kínálni és az egyedi kívánságokat figyelembe venni, ez talán a Tourinform Zalaegerszeg legfontosabb feladata. Tuboly Andrea irodavezető jónak ítélte az idei esztendőt, annál is inkább, mivel a pandémia után újra vissza tudták csalogatni a vendégeket – olvasható a Zalai Hírlapban. A zalaegerszegi irodát évente közel 12 ezren keresik fel. Az irodavezető úgy látja, hogy a korlátozások alatt és után kicsit nehéz volt újraindulni, ám mégis, Zalaegerszeget sokan választották úti célként. A megyeszékhely immáron négy-évszakos desztináció, azaz nemcsak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel, télen is tudunk élményeket kínálni. Köszönhető mindez a múzeumfejlesztéseknek, illetve az Alsóerdei kalandparknak.

Pályázaton nyert eszközöket vettek át az önkéntes és az önkormányzati tűzoltók Zalaegerszegen

Önkéntes tűzoltó-egyesületek pályázaton elnyert eszközeit adták át a megyeszékhelyen – tájékoztat a zaol.hu. Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az országban az önkéntes, valamint az önkormányzati tűzoltóságok idén 600 millió forint értékű támogatásra pályázhattak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességi területén a tűzoltó-parancsnokságok 40 önkéntes tűzoltó-egyesülettel kötöttek együttműködési megállapodást. A 40 egyesület taglétszáma megközelíti az 1300 főt, akik közül tűzoltási, mentési feladatokat 569-en láthatnak el, mert ők elvégezték a 40 órás szakmai képzést.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Új parkolók kialakítását tervezik Nagykanizsán

Új parkolóhelyek kialakítását tervezi az önkormányzat a Platán soron és az Attila utcában Nagykanizsán – olvasható a Zalai Hírlapban. A tervek elkészítésére 10 millió forintot szavazott meg a testület a decemberi közgyűlésen. A javaslatot Bodó László, az Éljen VárosuNK! Egyesület képviselője terjesztette a közgyűlés elé. Mint mondta: az elmúlt időszakban több társasházi képviselő megkereste, hogy egyre kritikusabb a parkolóhelyek hiánya a területen. Mint kiderült: a polgármesteri hivatal szakemberei már helyszíni bejárást is tartottak és több olyan zöldterületet találtak, ahol parkolókat lehetne kialakítani.

A közvilágítás átfogó rekonstrukcióját tervezi Nagykanizsa önkormányzata

Szinte az egész városra kiterjedő közvilágítási rekonstrukciót tervez a város önkormányzata. A közgyűlés november elején arról döntött, hogy a tervdokumentáció elkészítéséhez mintegy 17 millió forintot biztosít az idei költségvetésből – tájékoztat a zaol.hu. Az áramdíj és a rendszerhasználati díj emelkedése miatt halaszthatatlanná vált a ma már korszerűtlen nátrium- és kompakt fénycsöves lámpák cseréje. A nagy fogyasztású közvilágítási berendezések cseréjét indokolja továbbá az is, hogy a 2002-ben felszerelt lámpatestek burkolatai sok esetben eltörtek, s emiatt gyakori meghibásodási ok a lámpatestek beázása, zárlat kialakulása. Ráadásul a régi lámpatestek alkatrészcseréje sem biztosított hosszú távon.

Lentiben nincs pezsgőhiány, bőven van miből választani

Lentiben a nagyobb üzletek kínálatát áttekintve több pezsgőgyártó különféle termékei fedezhetők fel a polcokon. Az olcsóbb kategóriának számító pezsgők ára ezer forint körül alakul, kapható ez alatt is a kevésbé ismert márkákból – írja a Zalai Hírlap. A vásárlás efölött pénztárca és igényesség kérdése, 2 ezer forint körül találjuk több hazai gyártó jól ismert termékeit. A helyi üzletekben megtalálható, magasabb kategóriába tartozó pezsgők ára 15 ezer forint fölött van. A kínálat igen széles: édes, félédes, száraz, muskotályos, rozé, illetve a gyerekpezsgő is a polcokon sorakozik, hogy a kisebbek se maradjanak ki az pezsgős koccintás élményéből szilveszterkor. A helyi italdiszkontban is azt az információt kaptuk, hogy nem lesz hiány pezsgőből, egyik gyártó sem jelezte, hogy ne tudna szállítani.

KESZTHELYI HÍREK

A hévízi piac támogatja a karitatív szervezeteket

Az advent a jótékonyság jegyében telt a hévízi termelői piacon, amely minden hétvégén helyt adott karitatív gyűjtéseknek. Volt, hogy egy időben két szervezetet is segíthettek a látogatók – olvasható a Zalai Hírlapban. Az ide érkezők állatvédőket, karitatív szervezeteket, sőt a Brunszvik-óvodát s a keszthelyi japán-magyar iskolát is támogathatták, amelyek nemcsak adományt gyűjtöttek, hanem be is mutatták tevékenységüket.

Újévi csobbanás a Balatonban

Ismét lesz újévi csobbanás a Balatonban – tájékoztatott a szigligeti polgármester. Sikerült támogatókat találni a rendezvényhez, így 2023. január elsején ismét megmártózhatnak az érdeklődők a tó vizében és versenghetnek a december 24-én elhelyezett karácsonyfa eléréséért. A hagyományos újévi rendezvényt korábban hatalmas érdeklődés övezte, majd a vírus okozott kényszerű szünetet. Most azonban úgy tűnik, január elsején ismét indulhat a roham a karácsonyfáért a strandon.

A zalai, köztük keszthelyi sportlövők vitték a prímet

Szombathelyen rendezte meg a Magyar Sportlövők Szövetsége a 10 méteres légfegyveres nemzeti versenyszámok országos bajnokságát. Megyénk klubjai nagy létszámmal képviseltették magukat, és szép éremtermést produkáltak. A ZTE Sportlövész Klub mondhatni „megacsapattal” indult, hiszen 57 versenyzőt nevezett a különböző korosztályokban. Zalából a Göcsej SE 4, a BEFAG Keszthelyi LK 14, a Zalaegerszegi PLE pedig 19 versenyzővel képviseltette magát, így megyénket 94-en képviselték a lőállásokban.