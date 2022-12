A 2023. évi bérletek igénylésére január 2-tól lesz lehetőség a Zrínyi utca 33. szám alatti ügyfélszolgálatunkon – folytatta a vezérigazgató, aki kiemelte: a bérletigénylő nyomtatványt és mellékleteit elektronikus úton is eljuttathatják az ügyfelek a társasághoz a [email protected] e-mail címre.

A vezérigazgató elmondta: a közgyűlés döntése értelmében jövő évtől lehetőség van a várakozási övezeten kívüli telephellyel rendelkező vállalkozásoknak is kedvezményes bérlet vásárlására. A statisztikai létszám alapján 10 főnél kisebb vállalkozások 2 darab, míg a 10 főnél nagyobb létszámú vállalkozások 4 darab vállalkozói bérletet válthatnak. A vállalkozói bérletek fele a munkavállaló tulajdonában lévő autóra is igényelhető. Ez esetben a munkáltatónak nyilatkozni szükséges arról, hogy az adott járművet a munkavégzéshez használják.

– A jövő évben az új szabályok szerint az Erzsébet téri kiemelt díjosztályú területen a teljes áru éves parkolóbérlettel rendelkezők is várakozhatnak. Más típusú bérletek az Erzsébet téren nem érvényesek – hívta fel a figyelmet Szabó István, majd hozzátette: a „19-es udvarként” ismert Erzsébet téri ingatlanok területén kialakított ideiglenes parkolót a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. a más célú hasznosításig területbérleti szerződéssel fizetőparkolóként hasznosítja. Az üzemeltető a belvárosi üzletek forgalmának elősegítése és a belvárosi ügyintézések megkönnyítése érdekében az ideiglenes parkoló területén az összes bérlettípussal lehetővé teszi a parkolást. Ezen a területen – bár a város főterével határos – a várakozási övezet I. kategóriájú, 240 Ft/óra díjú parkolójegyével is lehet parkolni.