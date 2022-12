Az éves lakossági fórumon Gasparics Győző polgármester beszámolója hangzott el.

-Önkormányzatunk amit erre az évre tervezett, azt elvégezte, költségvetésünk stabil - mondta. - Képviselő-testületünk 13 alkalommal ülésezett, 13 rendeletet alkotott és 66 határozatot hozott. A település lélekszáma 73 fő, a be- és elköltözők száma kiegyenlítette egymást. Az éves bevétel az elnyert pályázatok összegével együtt meghaladta a 90 millió forintot. Jelentős, 36 millió forint a Lenti-Rédics kerékpárút felújítását célzó pályázati támogatás, továbbá a három Magyar falu programban elnyert összeg: a 3,8 millió forint jutott a ravatalozó felújítására, 24 millió forint két külterületi út rendbe tételére, aszfaltozásra nyertünk el, illetve 1 millió forintot rendezvények lebonyolítására. Erre a célra a Zala Megyei Önkormányzattól is kaptunk 400 ezer forintot. A kiadások között jutott ellátottak pénzbeli támogatására is összesen 1,6 millió forint. A szociális tűzifa támogatás keretében 10 köbméter tüzelőt osztunk ki még idén a rászorulóknak.

Tüske Vilmos mondott köszönetet azönkormányzati képviselőknek az idei munkájukért

Fotós: Korosa Titanilla

Saját forrásból és társadalmi munkában készült el a temetőben tárolóhelyiség, megújultak a temetői vaskeresztek is. Szerveztek az év során faluszépítő és autómentes napot. Tartottak megemlékezést a nemzeti ünnepek alkalmával, csatlakoztak az országos hulladékgyűjtő akcióhoz, szerveztek falunapot, szüreti fesztivált, színházi előadást.

Jövőre a takarékos gazdálkodás a cél, a kultúrházat a fűtési szezon idejére lezárják, a közvilágítás fenntartására pedig keresik a megfelelő megoldást az emelkedő költségek miatt. Folyamatban van a település határában lévő terület rendezése, továbbá várják a falugondnoki autó beszerzésére és a Petőfi-emléktábla állítására vonatkozó pályázat elbírálását. A tervek közt szerepel a vízelvezetési munkák folytatása, a további pályázatokon való részvétel és a rendezvények megtartása.

A közmeghallgatásra szinte minden családból érkezett képviselő, a résztvevők közül többen megköszönték az önkormányzat munkáját, illetve elmondták észrevételeiket.

Ezután Gasparics Győző a szépkorúak tiszteletére mondott köszöntőt és kívánt nekik jó egészséget, hosszú boldog életet. Az est vendéglátással, kötetlen beszélgetéssel folytatódott.