Erről tájékoztatta szerkesztőségünket Kövesi Csaba, a szervezet elnöke. Mint fogalmazott, az egyesület tagjai és támogatói egy kisebb csoportjával december 19-én az Oroszországi Föderáció és Ukrajna budapesti nagykövetségének épülete elé vonultak. Mindkét helyszínen a fegyvernyugvásért, a békéért imádkoztak, felolvasták az Áldott Kereszt Egyesület békeüzenetét és átadták a nyilatkozatot a nagykövetség illetékes munkatársának, majd Varga Gusztáv, a Kalyi Jag együttes vezetője énekelt.

„Egy kicsiny cigány egyesület vagyunk a vidéki Magyarországról, Zalalövő városából”, írják levelükben. „Bár a település kicsi, kevesebben lakják, mint egy félreeső moszkvai vagy kijevi utcácskát, de a hitünk nagy és erős, a küldetésünk pedig az, hogy vállunkon hordozzuk, a fejünk fölé emeljük a hatalmas keresztény világ legszentebb jelképét, Jézus Krisztus keresztjét. Azt a feszületet, amely a világ több milliárd keresztény lakója számára ugyanazt jelenti: a megváltást és Isten határtalan szeretetét. Ezt látjuk benne valamennyien, akár a római katolikus, akár a pravoszláv egyház tanításait követjük.

Lassan 20 éve hordozzuk a keresztet – Rómától a legeldugottabb falvakig, pompás katedrálisoktól az apró cigánytelepekig. És mindenütt azt tapasztaljuk, hogy a roppant nagy világi hatalommal, mesés vagyonnal bíró emberek éppúgy térdet hajtanak előtte, mint a legelesettebbek. Mert tudják, hogy van nagyobb hatalom: Istené. És mindig van remény: Jézus Krisztus az, hiszen ő a feltámadás és az élet.

Mi, keresztény emberek, római katolikusok és a pravoszláv egyházi tanítás szerint élők, egyaránt a legnagyobb ünnepünkre készülünk most, még ha néhány hét eltéréssel is. Karácsonyra, Krisztus születésének napjára, a születés, az élet és a szeretet ünnepére. A karácsonyt megelőző időszak mindannyiunk életében az önmérséklet, a böjt, az elcsendesedés ideje. A várakozásé, hogy ismét megpillanthassuk a Jézus Krisztus eljövetelét jelző betlehemi csillagot. De vajon látjuk e majd a fényét, miközben ágyúk, ropogó fegyverek villanásai vakítanak el bennünket?

Hitünk szerint a mi Istenünk nem a háborúskodás, a harcok és a vér Istene. Akkor szolgáljuk híven, ha életet adunk, és minden erőnkkel, szeretetünkkel óvjuk azt. Éppen ezért a mi kis civil egyesületünk, az Áldott Kereszt Egyesület a karácsonyt megelőző napokban az életért imádkozik. Imádkozik az ukrán és az orosz népért, a frontok innenső és túlsó oldalán elesett katonákért, a sebesültekért és a szeretteikért. És imádkozik az ukrán és az orosz nép vezetőiért is, kérve Istent és Szűz Máriát, hogy adjon nekik bölcsességet a konfliktusok tárgyalásos rendezéséhez, a megbékéléshez. Annak érdekében, hogy elhallgathassanak a fegyverek, hogy a közelgő karácsony ne a pusztulás, hanem valóban a születés, az élet ünnepe lehessen. Kérünk, Istenünk, hallgass meg minket! Kérünk, Szűz Mária, hallgasd meg békeimánkat!” – olvasható az átadott nyilatkozatban.