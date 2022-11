Utóbbiak nemcsak a tó halfaunájának gazdagságát jelezték, de magát a versenyt is izgalmassá tették. A szervező Haladás Horgász Egyesület kiírása szerint ugyanis minden kifogott halfaj száz plusz pontot jelentett az elszámoláskor. Bár a dobogós helyezéseket nem befolyásolták a süllő- és balinfogások, az élmezőny mögötti sorrend kialakulásában azonban már volt szerepük ezeknek a halaknak.

- Ez már az ötödik pergető versenyünk volt, és kifejezetten elégedettek vagyunk mind a résztvevők számával, mind a kifogott halak számával – mondta dr. Jandó Zoltán egyesületi elnök. – Ugyan egy kicsit tartottunk a reggeli szeles, hideg időjárástól, a verseny eredményességére azonban egyáltalán nem nyomta rá bélyegét. A horgászok döntő többségének sikerült legalább egy-két csukát fognia, a legeredményesebb pecásunk pedig 15 hallal fejezte be a versenyt. Összességében így most majdnem kétszer annyi hal akadt horogra, mint az előző évi versenyen. A fogások szépen eloszlottak, még a verseny lefújása előtt pár perccel is voltak mérlegelések.

A legeredményesebb horgász a Rátótról érkezett Horváth Attila volt. Második helyen a nagykanizsai Zsupek Ferenc végzett, míg harmadik a zalaegerszegi Vincze Zoltán lett. A legnagyobb halat – egy 72 centiméter hosszú csukát – a Vas megyei Ólmodról érkezett Puha Balázs fogta ki. A rendezvényre egy négytagú család is benevezett, ők egymással külön versenyt vívtak. A sors különös játéka, hogy ebben a Szigetvárról érkezett anyuka – Tengerdiné Bognár Magdolna – és az idősebbik fiú, a Marcaliban élő Tengerdi Gábor, azonos pontszámot ért el.