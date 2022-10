A fotóművészeti elképzeléseit számtalan kiállításon mutatta be, fotópályázatokon is szerepeltek képei. 1990-ben a rövid életet élt Zala Press megyei napilapon keresztül került kapcsolatba a sajtófotózással. 1991-ben, a Zalai Hírlap hívására kezdett dolgozni a megyei lapnál. Három évig külső munkatársként, majd 1994-ben lett főállású fotóriporter és azóta is ezt a munkát végzi a lapnál, közben volt a fotórovat vezetője is közel 15 éven keresztül. 1998-ban a Zalai Hírlap Nívódíját vehette át a kollégák szavazatainak köszönhetően. A kilencvenes évektől kezdve 40 egyéni és 65 csoportos kiállításon szerepeltek képei, azóta is pályáz és néha kiállít. Első önálló kiállítása 1990-ben volt “Esti mese címmel”. Képei több díjat is nyertek országos fotóművészeti pályázatokon, 1992, 1994, 1995, első helyezést 1996 -ban Teheránban az Irán Photo Bienale-n pedig nemzetközi diplomát a “Mybe” című alkotásával. 2019-ben indult útjára a Mediaworks Országos Sajtófotó Pályázata, amelyen eddig minden évben díjazták a munkáját. A Zalaegerszegi Sajtófotó kiállítás munkájában a kezdetektől /2001/ részt vesz és kiállítják az aktuális évben készült legjobbnak ill. legérdekesebbnek ítélt műveit. Ebből a kiállításból volt már tizenkettő.