A Kanizsa Aréna működési támogatása kapcsán parázs vita alakult ki, miután a téma már többedszerre került a testület elé. Mint elhangzott: a létesítményt üzemeltető önkormányzati cég eddig 97 millió forintos támogatást kapot az önkormányzattól, ám ez az összeg nem fedezi az egész éves működést. A kft. további 30 millió forintot kért a működéshez, amit ezúttal sem szavazott meg az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója. Helyette Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese terjesztett elő módosító indítványt, miszerint most csak 15 millió forintos támogatást adjon az önkormányzat a Kanizsa Arénának. Azon egyszerű oknál fogva, mert a városnak összesen van 30 millió forint szabadon felhasználható kerete az év végéig és hát nem lehet tudni, hogy a következő két hónapban, melyik önkormányzati cégnek vagy intézménynek kell pénzügyi segítséget nyújtani. Dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője mindezt azzal egészítette ki: ha az önkormányzat végre visszakapja a Sberbankban ragad pénzét, nagyobb lesz a mozgásterük, de addig tartalékolni kell a forrásokat.

Bizzer András alpolgármester a témához kapcsolódva leszögezte: a Kanizsa Arénát üzemeltető cég az egyetlen, amelyik nem kapta még meg a költségvetésben szereplő támogatást, az ÉVE-frakció ugyanis csak csöpögteti a pénzeket, hogy sakkban tarthassa a kft-t. Az pedig, hogy a költségvetésben csak 30 millió forint szabadon felhasználható forrás van, szintén az ÉVE-frakció hibája, hiszen évközben nemegyszer felesleges kiadásokat szavaztak meg.

Bizzer András hozzászólása nagy felháborodást keltett, ami a szavazásra is rányomta bélyegét. Elsőként Horváth Jácint módosító indítványáról szavazott a testület, de miután dr. Fodor Csaba nem volt hajlandó szavazni, nem kapott többséget a javaslat, ami egyben azt is jelentette, hogy az ÉVE-frakció a saját módosító indítványát söpörte le. Pár perccel később pedig az eredeti, 30 millió forintos támogatást is leszavazta az ÉVE, így a Kanizsa Aréna továbbra sem számíthat támogatásra.

A közgyűlésen szóba került a Magyar utca és a 74-es főút összekötésének terve, de miután kiderült, hogy a tervezés is közel 70-80 millió forintba kerülne, a testület egyelőre elvetette a megvalósítást.

A Kanizsa Médiaház elhelyezésével kapcsolatban viszont döntés született, a Sugár utca 8. szám alatt működő cég megkapta a szomszédos önkormányzati bérlakást, így az irodák és az eszközök egy részét átköltöztethetik az új helyiségekbe.

A testület arról is döntött, hogy a Tripammer utcai köztemetőben, a nyugati kerítés mellett egy 20, illetve egy 40 urnafülkés urnafalat alakíttat ki. Emellett egy a hamvak szétszórására, bemosására alkalmas kegyeleti hely is épül, mint ahogy a meg nem született magzatoknak is emlékhelyet állítanak a temetőben. A forrásokat a jövő évi költségvetésből biztosítja az önkormányzat.