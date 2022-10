Nem rajongok az újdonságokért. Csodálattal figyelem az okoskütyük térhódítását, de megragadtam a múltban. Ezt tükrözi a könnyűzenei ízlésem is, sokkal gyakrabban hallgatok dalokat az 1980-as évekből, mint a mai kínálatból. Míg a jelenlegi repertoárból csupán a szólóénekesek hangjára kapom fel a fejemet, addig a retró korszakból a zenei sokszínűség nyűgöz le: a percekig tartó gitárszóló és a dobosok virtuóz játéka megunhatatlan. Ráadásul az örökzöld slágerek majd negyven év távlatából is feltöltenek energiával. Abban, hogy bármikor meghallgathassam gyermekkorom kedvenceit, az internetnek óriási szerepe van. Jó lenne, ha a mostani generáció is értékelné a világháló használatában rejlő hasznos lehetőségeket.