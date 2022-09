A tapasztalatcserét, egymás munkamódszerének elsajátítását segítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Géberjén községben tartott országgyűlési képviselői találkozó, amelyre Vigh László zalai képviselő, miniszteri biztos is meghívást kapott.

A politikus lapunknak elmondta: immár hagyomány, hogy a baráti csapatot alkotó képviselőtársaikkal időről időre egymás körzetében találkoznak. Ezúttal Géberjén község volt a helyszín, ahol – a korábbi településekhez hasonlóan – a térség adottságaival, nevezetességeivel, illetve a házigazda képviselő, Kovács Sándor választókörzetével ismerkedtek meg. Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Hajdú-Bihar, valamint Zala megyéből érkeztek honatyák a találkozóra.

– Munkatapasztalat és jó gyakorlatok elsajátítása szempontjából, illetve összetartozásunk erősítése végett is nagyon hasznos volt program – hangsúlyozta Vigh László. – Kovács Sándor parlamenti képviselő barátunk lakóhelye, Géberjén nem csak természeti adottságokban gazdag. Házigazdánk korábban a falu polgármestere is volt, munkájának nyomát őrzi a község a fejlesztésekben is. Megtekintettük a színvonalas szociális intézményrendszert, illetve a főbb nevezetességekkel is megismerkedtünk – összegezte Vigh László.