A község vonzerejét jelzi, hogy a negyven lakost számláló település közösségi programján dupla ennyien vettek részt. Az önkormányzat által biztosított alapanyagokból szabadtűzön rendezett főzőversenyt a Nagy Ho-Ho elnevezésű csapat nyerte, a tagok közt bagladi nagymamával és Rédicsen élő unokákkal. (A község a rédicsi körjegyzőséghez tartozik.)

Vigh László a Nagy-ho-ho csapat, a Bagladról elszármazott Szabó család Szíjártóházán élő tagjai társaságában. Csíkos pólóban a csapatfőnök, Sárvári Bálint

Forrás: Katona Tünde

A falunapon részt vett Vigh László országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében szintén a település élhetőségét emelte ki, hiszen egyre többen vásárolnak házat vagy telket Bagladban, s nemcsak magyarok szeretnének itt élni vagy nyaralni, hanem többek között németajkú lakosok is otthonra találnak itt. Az új tulajdonosok a tájjelleget megőrizve újítják fel a régi házakat, így a porták rendbetételével együtt tetszetősebb lesz a falukép. Lóránt Beáta polgármester lapunknak elmondta, a faluban működik kisbolt, de a mozgóárus is megérkezik hetente háromszor, friss kenyérhez juttatva az itt élőket. Megtudtuk azt is, hogy nemrég készült el a településen 500 méternyi útfelújítás, amelyet a Magyar Falu Program tett lehetővé, a pályázatot a Magyar Közút nyerte. Hamarosan megújul a faluház tetőszerkezete, erre is pályázati forrásból van fedezet.

A falunapi kulturális műsorral és bállal zárult, fellépett többek közt a Kerka Táncegyüttes ifjúsági csoportja és Éles István humorista.