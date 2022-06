Csütörtökön, a családi nap első állomásán mintegy 180 gyermek szabadon használhatta a park játszóterét, sportlétesítményeit, a KRESZ-pályán a bicikliket, a gokartokat – a forgalmat pedig magas rangú rendőrtisztek, Horváth László alezredes, kiemelt baleset-megelőzési főelőadó és Takács Lilla őrnagy, a megyei főkapitányság, illetve a zalaegerszegi kapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai irányították.



A pályázatot a Mészáros-csoport által 2021 év végén életre hívott Pro Filii Alapítvány írta ki, hogy támogatást nyújtson többek között a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek életminősségének, esélyegyenlőségének javításához.



A szervezők sajtótájékoztatón számoltak be a rendezvény lehetőségeiről. A képen Tóth Gábor, az egyesület alelnöke (balról), Rigó Márton, az egyesület elnöke, Vigh László, Szilasi Gábor, Gulyásné Belinszky Ilona Fotó: Fincza Zsuzsa



Az alapítványt – emelte ki köszöntőjében Rigó Márton, a rendezvényt szervező egyesületének elnöke – azzal a szándékkal hozták létre , hogy a támogatást az igénylők számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegyék. Az első negyedévben beérkezett 173 pályázatból a cégcsoport vezetőiből álló bírálóbizottság javaslatára a kuratórium 16 magánszemély 32,5 millió forintos, valamint félszáz civil és nonprofit szervezet 216,8 millió forintos támogatásáról döntött. A Zalaegerszeg Fiatalok Egyesületének gazdag programsorozata is elnyerte a bírálók tetszését, és a pályázók között egyedüli zalaiként nyertek támogatást.



– Ahogy megtelt gyermekkel, kísérőikkel a park, értelmet nyert az igyekezet, a sok munka, amellyel létrehoztuk ezt a különleges sport- és élményparkot, ahol minden korosztály hasznosan tudja eltölteni a szabadidejét – fogalmazott Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.



– A 2017-ben alapított egyesületünkben az idén is szívügyünknek tekintjük a nehéz sorsú családok és gyermekek támogatását. A pályázati pénznek köszönhetően a mai napra ki tudtuk bérelni az élményparkot, s korlátlan szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosíthatunk a gyermekeknek és kísérőiknek. Az eseménysorozat következő napja a jövő héten hétfőn sorra kerülő „Alsóerdei Matiné – Családi Piknik” – egész napos rendezvény lesz koncertekkel és térprogramokkal – sorolta Rigó Márton.



Megköszönte a szervezők munkáját Gulyásné Belinszky Ilona, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének vezető-helyettese és Szilasi Gábor – aki mint a térség önkormányzati képviselője meghívta a rendezvényre a bazitai óvoda csemetéit is, akik a hátrányos helyzetű tanulókkal, köztük a nevelőszülői hálózatban cseperedő gyermekekkel együtt egy vidám napot töltöttek az élményparkban.