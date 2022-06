– Öt pince várja vendégeit: a Prémecz-, a Mihovics-, a Hederics-, a Rodek-, valamint a Vlasics-pince. Jöttek vendégeink az anyaországból is: Koprivnicáról az ottani szőlész-borász egyesület tagjai, valamint a városi múzeum munkatársai, élükön az igazgatóval, a közgyűjtemény szintén az említett pályázati projekt résztvevője. Vendégeinknek a jó borok mellett bográcsban főtt étellel is kedveskedünk. A rendezvény részeként az érdeklődők bepillantást nyerhettek az immár évek óta hagyományos nemzetközi alkotótáborban zajló munkába is. Szintén tradíció, hogy a táborra Radnai István fafaragó népi iparművész pincéjénél kerül sor. – Ez már a 31. nemzetközi alkotótelep, jöttek résztvevők Szlovéniából, Horvátországból és ahogy az lenni szokott, természetesen a Mura mentéről is – hallottuk a házigazdától. – Az idei közös téma a szőlő, a bor és a vallás, ezt a hármast próbáljuk meg a képzőművészet nyelvén megfogalmazni faragványok, festmények formájában.