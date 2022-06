Mint az ismeretes: a koronavírus- járvány közösségi életet érintő hátrányos hatásainak enyhítésére művelődő közösségek létrehozását ösztönözte 2021-ben a kormány és a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs. Az ötfős közösségek számára országszerte a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította díjmentesen az eszközöket és az alapanyagokat ahhoz a tevékenységhez, melyhez az adott településen kedvet éreztek a résztvevők. Homokkomáromban Kobán Katalin közművelődési szakember vezetésével nemezelő szakkör alakult, melynek foglalkozásaihoz az önkormányzat biztosított helyszínt.

A nemezelést teljesen az alapoktól kezdték, a 20 alkalmas „tanfolyam” során többféle technikát sajátítottak el, az ezekkel készült alkotásokat mutatták be most egy tárlaton, melyen a szép számú érdeklődőt Singula Ferencné polgármester köszöntötte, majd Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei vezetője mondott beszédet. Ő hangsúlyozta: nagy öröm számára, hogy a homokkomáromi csoport egy ősi alapanyagot, a nemezt választotta, melyből sokféle használati, illetve dísztárgy készíthető. – Ahogy a kiállított alkotásokon látható, a csoporttagok nagyon kreatívak és ügyesek voltak, ezért kértem a közművelődési szakembertől, Kobán Katalintól, hogy a bemutatott alkotások egy részét hadd vihessem el a szeptember 10-én Budapesten, a Bazilika mellett megrendezendő magyar értékek napjára, hogy láthassák mások is azokat, mert valóban nagyon szépek lettek – hallottuk az igazgatótól, aki közölte azt is: már lehet előjelentkezéseket leadni az újabb szakkörökre.