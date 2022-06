A programot idén már 18. alkalommal rendezte meg a helyi Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Egyesület. A szervezők 6,5 kilométeres pályát jelöltek ki a bicikliseknek: az iskolától indulva a Vörösmarty utcán, az Akácfa úton, majd a Béke, a Sugár, a Kossuth és a Bethlen Gábor utcán haladtak a kerekesek, majd újra az Akácfa, a Béke, a Sugár és a Vörösmarty utca következett, vissza az iskoláig. A kerékpározás szombaton 15 órakor indult, előtte tájékoztató hangzott el a szabályokról, illetve köszöntőt mondott Horváth László polgármester. Már a kezdéskor szép számban érkeztek résztvevők, százan pattantak nyeregbe. Aki legalább öt kört teljesített, az előző évekhez hasonlóan emlékérmet, illetve frissítőt kapott. Kovács Erik, a Mocorgók elnöke elmondta: az időjárás kicsit megtréfálta a bicikliseket, a nappali meleg után éjszaka vihar kerekedett, emiatt le is állították a maratont, így a tervezettnél valamivel később fejeződött be az esemény.

Így is voltak igazán kitartó résztvevők, nyolcan töltötték nyeregben a 24 órát. Akadt köztük, akinek ez volt már a negyedik maratonja, de olyan is, aki most először vállalkozott a kihívásra. Őket serleggel és oklevéllel jutalmazták. Mellettük díjazták a legidősebb résztvevőt, aki 80 évesen biciklizett, illetve a legfiatalabbat is, aki 5 évesen kapcsolódott be a maratonba. A 24 órát végigtekerők közt volt a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola két 8. osztályos diákja, Hara Arabella és Nagy Eszter is. Arabella második alkalommal teljesítette a maratont, Eszter pedig először vágott neki. – Hajnalban, mikor jött fel a nap, úgy éreztem, már nem bírom tovább, de erősebb volt az elhatározás, hogy teljesítsem a 24 órát – mondta el Nagy Eszter. – Barátaim motiváltak, segítettek, és sikerült végigérni. Hara Arabellának is volt holtpontja, reggel 5 és 8 óra között, de egyszer már sikerült végigbicikliznie a 24 órát, így tudta, hogy most is menni fog. Elmondta: ezúttal jobban is érezte magát a programon, mert több volt a résztvevő. A szervezők sok újdonsággal készültek, a tombolasorsoláson egy hegyikerékpár is gazdára talált.