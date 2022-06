A pusztaszentlászlói Aqua Barbara Termálfürdő és Kempinget három éve üzemelteti a budapesti tulajdonos. Az eltelt időszakban is csinosították már a komplexumot, ám nagyobb volumenű terveik is vannak. A 62 fokos termálvíz és a családias, szépen karbantartott környezet miatt egyre többen választják úti célként a zalai fürdőt – hallottuk a helyszínen.

A pusztaszentlászlói nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyhatású hévíz híre egyre távolabbi településekre jut el – emelte ki Puskár Klaudia fürdőmenedzser, s hozzátette: nagy az esély arra, hogy a közeljövőben gyógyvízzé minősítsék a termálvizet, az engedélyeztetés folyamatban van.

Amint megvan a gyógyvízzé minősítés, ahhoz egészségügyi szolgáltatásokat társítanak majd. Ezzel is arra törekszenek, hogy egész évben folyamatosan ki tudják szolgálni vendégeiket. A hatvan kocsibeállóval rendelkező kemping is egyre népszerűbb, főleg a külföldi turisták körében – mondta Puskár Klaudia.

– Bízunk a kellemes, nyári időben, s reméljük, hogy minél többen felkeresnek bennünket azok, akik a csendesebb, ám mégis igényes fürdőket szeretik. Terveink között szerepel, hogy idővel a meglévők mellett további családias, különálló apartmanokkal bővítjük a létesítményt, így a vendégek több éjszakát tudnak nálunk tölteni, miközben Zala nevezetességeit is feltérképezhetik. A szálláshelyek fejlesztésére beadtuk a pályázatainkat. Kíváncsian várjuk a következő hónapokat, már csak azért is, mert a külföldi korlátozások eltörlése miatt lehet, hogy sokan választják inkább a tengerpartot, de az is megeshet, hogy inkább belföldön nyaralnának szívesen. Ezt nem látjuk előre. Azt gondolom, hogy sokan megismertek már minket az elmúlt három év alatt, sok a visszajáró vendégünk, így bízunk a sikeres nyári időszakban.

Nagykanizsán az uszoda és strandfürdő részlegesen már megnyitott június 4-én, akkor még csak az uszodán keresztül lehetett megközelíteni a szabadtéri strandot. Az iskola befejeztével, június 16-án a Sétakert felőli pénztár, a büfé, valamint a többi öltöző is kinyitott. Naponta 9 órától 20 óráig várják a strandolókat.

– Az uszodai medencékkel együtt hatot lehet igénybe venniük a látogatóknak, van köztük jakuzzi is – mondta Karácsony Károly, a Kanizsa Uszoda és Strandfürdő ügyvezetője. – A szabadtérre az eddigi harminc mellé ugyanennyi jó minőségű, prémium napozóágyat vásároltunk, ezeket továbbra is térítésmentesen használhatják a betérők. Emellett padokat, hulladéktárolókat és virágládákat is beszereztünk. A strandra 2017-es árakon lehet belépni július 1-jéig. Ezután körülbelül 30 százalékos emelésre lehet számítani.

Hozzátette: több programmal készülnek. A Magyar Fürdőszövetség július 30-án (szombaton) ismét megrendezi – hosszabbított nyitvatartással – a Strandok éjszakáját, melyhez a kanizsaiak is csatlakoztak. A zenés éjszakai fürdőzés mellett lesz bikinibemutató és sör­ivó verseny. De a nyár folyamán saját rendezvényeket is tartanak, például családi napot, és további meglepetésekkel várják a vendégeket.

A forró nyári napokon, de főleg hétvégente szinte megtelik a strand. Tegnap ottjártunkkor a vízilabdatábor miatt rengeteg iskolás gyermek úszott és pancsolt a hűs habokban. A kanizsai vízilabdások évek óta visszajárnak táborozni a strandra. Egyik edzőjük, Szabó Szilárd elmondta: a napközis foglalkozás népszerű az utánpótlás-korosztály körében, de gyakran olyanok is jönnek, akik eddig még nem sportoltak. Hasznos számukra is, így jobban megtanulnak úszni, elsajátítják a vízbiztonság szabályait, és rengeteget játszanak. Ezekhez a foglalkozásokhoz a legjobb helyszín a kanizsai strand, a gyerekek szinte mindig a vízben lehetnek – tette hozzá Szabó Szilárd.

A pedagógusok mellett önkéntesek is a csapattal tartanak. Az idén érettségizett Nyeste Dorka a legkisebbekre vigyázott a medenceparton. Szerinte a strand minden gyermek számára kitűnő hely a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Számára pedig jó feltöltődést jelent ez a foglalatosság, jó társaságban lehet, és segíthet a fiataloknak, hogy megszeressék a vízilabda sportot