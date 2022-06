A résztvevők azonban talán még ennél is jobban örültek a találkozásnak, hogy végre együtt lehettek és finom ételek mellett beszélgethettek. A szervező egyesület újonnan megválasztott elnöke elmondta: színes programokkal készültek, minden korosztály megtalálta a számítását. Szerinte a legfontosabb üzenet az összetartásban rejlik, hogy a városrészért, az itt élők kellemesebb életéért közös erővel tehetnek. Hasonlóan gondolkozik Radics Bálint, a településrész önkormányzati képviselője is. Úgy érzi, fontos, hogy a tősgyökeres miklósfaiak találkozzanak az elmúlt néhány évben újonnan kiköltözött családokkal és barátkozzanak. Ugyanis kizárólag a nyitottsággal lehet még élhetőbbé és szebbé tenni ezt a számukra kivételesen szép városrészt. Együtt terveznek, gondolkodnak, olykor a szabad­idejüket is feláldozva dolgoznak Miklósfáért. Ezt a tősgyökeres miklósfai Höbe István is megerősítette.

– Jó látni, hogy fiataljaink ekkora elánnal vetik bele magukat az új feladatokba, azért dolgoznak, hogy a környezetük szebb legyen – folytatta. – Ebben az idősebb generáció­ra is számíthatnak, mellettük állunk, biztatjuk őket.