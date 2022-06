Pontosabban annak szőlőhegyén, a Kálmán-hegyen, az építtető a Mura és Vidéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás egy határon átnyúló pályázati program keretében, összefogás révén valósítja meg a beruházást.

- Három partner működik együtt a projekt során: a vezető partner a horvátországi Kapronca város önkormányzata, a város múzeuma, magyar oldalról pedig a Mura és Vidéke Kft. - bocsátotta előre a szervezet tulajdonosa, Stricz Zoltán. - A projekt a "Bor és folklór, mint Drávaköz és Muraköz történelmi identitása" címet viseli, mozaikneve pedig a reVITAlize, azaz revitalizáció. Ez gyakorlatilag meg is fogalmazza az egésznek a célját: újra élettel megtölteni a középkori régészeti leleteket, néprajzi örökségeket, továbbá létrehozni olyan kiállításokat, amelyek felelevenítik és bemutatják a hagyományos szőlőművelés örökségét, a Mura-mente és a Drávaköz folklórkincseit. A projekt két évig tart, ez idő alatt Kaproncán és Tótszentmártonban valósulnak meg fejlesztések, melyek azonban hatással lesznek Podravinára (ez a Drávamellék tájegység horvát neve) és a Muramentére is. Kaproncán a múzeum épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére kerül sor, új kiállítási eszközöket vásárolnak, melyek szervesen kapcsolódnak a szőlőtermesztéshez és a borkészítéshez. A városnak különféle rendezvényei vannak, a borfesztiváltól a reneszánsz fesztiválig, melyek szintén jó alkalmat kínálnak a bor népszerűsítésére. Nálunk, Magyarországon, egészen pontosan itt, Tótszentmártonban már folyik egy látogatóközpont kialakítása, amely a vidéki örökség házaként, borvidéki ökopontként működik majd. Helyet kap benne egy leülős, borozgatós-kóstolós rész (természetesen, helyi borokkal), egy bemutatóterem, ahol interaktív módon tárjuk a látogatók elé a környék nevezetességeit, kulturális örökségét, de a kiállítási anyagból megismerhetik a helyi borászatokat is. Az épület felső szintjén pedig előadótermet alakítunk ki, amely konferenciák lebonyolítására is alkalmas lesz. Szintén rendbetesszük az épület környezetét, füvesítünk, kiülőket helyezünk ki, lesz szalonnasütő és készül egy körbe biciklizhető látványtó. Terveink szerint az ökopont és 4-5 pince bekapcsolásával kis borutat is kialakítunk itt, Kálmán-hegyen és Nagymezőn.

Stricz Zoltán elmondta: a komplett horvát-magyar projekt értéke 995 ezer euro, amiből a tótszentmártoni beruházás 456 ezer eurot tesz ki. Reményei szerint a vidéki örökség házát és borvidéki ökopontot augusztus végén átadhatják.