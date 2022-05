A tűzoltó hivatás társadalmi elismertsége vitathatatlan. Legyen szó közúti balesetről, kigyulladt aljnövényzetről vagy lakástűzről, esetleg mérgező gáz kimutatásáról – a zalai lánglovagok bátorságukkal azonnal a segítségünkre sietnek. Így hát nem meglepő, hogy a lelkiismeretes csapat tagjai közül a 2021. és a 2022. évben is „Év Tűzoltója” elismerésben részesültek. A tavalyi évben Kóbor István címzetes tűzoltó zászlós, míg idén a kitüntetést Lóránt Norbert címzetes tűzoltó törzszászlós kapta meg, akiről azt is megtudtuk: úgy lett tűzoltó, hogy „rossz ajtón nyitott be”.



- Szakmámat tekintve autószerelő vagyok. Láttam, hogy van egy javítóműhely a zalaegerszegi tűzoltóságnál, így megpróbáltam a műhelybe bejutni, hogy megkérdezzem, van –e esetleg felvétel. Bementem a tűzoltóságra, de rossz ajtón nyitottam be. Mint kiderült, ott is volt felvétel – így alakult, hogy 2002-ben felszereltem tűzoltónak. Gépjárművezető szerettem volna lenni, így elvégeztem a technikusit is. Azóta kineveztek szerparancsnoknak, illetve most 2013 óta rajparancsnoki feladatokat látok el.

A csapatnak szól az Év Tűzoltója elismerés

- Ez sosem egy ember elismerése, hiszen sosem dolgozunk egyedül. Legyen szó műszaki mentésről vagy tűzesetről, mindig együtt, közösen oldjuk meg a feladatokat és segítjük egymást. Egyedül nem lehet. A díj érzelmileg nagyon felemelő, nagyon örülök neki, és először fel sem tudtam fogni; mégis úgy gondolom, ez a csapat érdeme, az elismerés mindenkié.

Rengeteg nehézsége, de szépsége is van a szakmának

- Nem jó, ha felvillan a lámpa, egyből felmegy az ember vérnyomása, pulzusa. Nem jó lecsúszni a csövön, vagy a 16 tonnás autóval száguldani a városban. Rossz érzés kiérkezni a helyszínre, tüzet oltani vagy egy esetleges balesetnél kivágni az embereket a személygépjárműből. Ezek nagyon nehéz feladatok lelkileg is. De amikor visszaérünk a bázisra úgy, hogy a bajban tudtunk segíteni, az a része egészen felemelő. És a csapat tagjának lenni is rendkívül megtisztelő, nagyon jó velük együtt dolgozni és tudni, hogy számíthatunk egymásra. Megvan a szakma maga nehézsége és szépsége egyaránt.

Lóránt Norbert az Év Tűzoltója kitüntetéssel.

Forrás: Zaol

A feladatunkat tesszük, próbálunk nem belegondolni civilként a helyzetbe

- Van szeres és tűzoltási utasításunk. Mindenki tudja a dolgát, beosztása szerint használni az eszközöket. Amikor pedig kiérkezünk az adott helyszínre, próbálunk nem belegondolni az adott történésbe, mint ahogy egy civil lát például egy balesetet. Tesszük a feladatunkat.

Norbert megtalálta a helyét a tűzoltóságnál

- Szeretem a munkám. Napirendi pontok vannak, amiket próbálunk betartani, és mindig, minden percünk le van fedve, hogy mit kell csinálni. Vannak elhúzódó beavatkozások, nehéz feladatok, amik sok energiát emésztenek fel, ilyen volt például 2004-ben a leégett hűtőház Zalaegerszegen. Leggyakrabban azonban műszaki mentésre megyünk: közúti baleset, úttestre dőlt fa, gázszivárgáshoz vagy mert riasztott a szén-monoxid érzékelő. Bármi is a feladat, úgy érzem, abszolút megtaláltam a helyem a tűzoltóságnál.

A munka mellett a család, a hobbi és a sport is nagy szerepet játszik az életében

Norbert boldog férj és családapa. Sport terén íjászatban és karatéban is remekel, szenvedélyes hobbija pedig a motorozás, amivel nem kis útra indul a közeljövőben:

- Európa több országát bejártam már két keréken, júniusban pedig Norvégiába indulunk, ami egy 7000 km-es túra lesz. Ez már 3 éve tervben volt, csak a pandémia közbeszólt – mesélte Norbert.