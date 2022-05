Az alapfelállásból ma már csak a dobos, Kovács Róbert, azaz Billy tagja a Monasterynek, az újjáalakulás motivációiról így vele beszélgettünk. Elmondta, 2007-ben azért álltak le, mert elfáradtak, illetve a levegő is elfogyott körülöttük, ugyanakkor közel 14 év elteltével hiányát is érezték a közös zenélésnek.

– A régi énekesünk, Mórocz Frytz Krisztián dobta fel először az ötletet, ám eleinte még én is ellenálltam – mondja a dobos. – Úgy voltam vele, hogy egyenesbe jött az életem, családom, munkahelyi egzisztenciám van, de ahogy a gitáros Tóth Ferenccel, Hufival beszélgettünk a lehetőségekről, arra jutottunk, hogy miért is ne próbálnánk meg újra. Mi már nem bizonyítani akarunk, ugyanakkor komoly terveink vannak, külföld felé is szeretnénk nyitni.



Billy hozzátette: az újjáalakulás azért nem ment könnyen, mert bár Chimera címmel nagyon gyorsan megjelentettek egy háromdalos visszatérő lemezt, az élő koncertezést azonban a cukorbetegséggel küzdő Frytz mégsem vállalta. A zenekar énekese átmenetileg ezért az underground metalos körökben jól ismert budapesti Lédeczi Zsolt lett, majd röviddel később a dobos fia, Kovács Roland váltotta őt.



– A jelenlegi felállás nagyon is működőképes – magyarázta a dobos. – Hufi hozta magával a basszusgitáros Szanati Szabit, akivel egy másik zenekarban is együtt zenél, illetve szintén az ő javaslatára bevettük még a gitáros Tóth Krisztiánt is. A Monastery zenéje ugyanis két gitárost követel. Az idén februárban a Hammerwold Records által kiadott Divine Damnation című albumunk már ezzel a felállással készült. Élőben is nagyon sokat játszunk, május 30-ig harminc koncertünk lesz, ez ma hazai szinten egyedülálló teljesítmény.



A Monastery az említett új album anyagát szombaton a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban is bemutatja. A koncert főzenekara a hazai thrash színtér vezető formációja, a Moby Dick lesz, a programot pedig a szintén újjáalakult zalaegerszegi Exkavátor nyitja.