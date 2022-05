Gasparics Győző polgármester azt mondja, két okból is fontos az út felújítása. Ez vezet a temetőhöz, és rossz műszaki állapota miatt mindenképpen kellett kezdeniük vele valamit. Ez a szakasz ugyanis nem rendelkezik megfelelő útalappal, a régi szekérút kapott két aszfaltcsíkot. A felújítás során azonban a teljes felületét leaszfaltozzák, az önkormányzatnak ugyanis az a szándéka, hogy ezen a szakaszon keresztül a forgalmas 75-ös út melletti, Lentit Rédiccsel összekötő, szintén felújítás előtt álló kerékpárúthoz is csatlakozni tudjanak.

– A faluból többen kerékpárral járnak dolgozni Lentibe vagy Rédicsre, számukra megkönnyíti a közlekedést, valamint némileg le is rövidíti a távolságot ennek a szakasznak a felújítása és bővítése – magyarázta a polgármester. – Emellett szabadidős és turisztikai célokat is szolgál, hiszen a térségben egyre többen kerékpároznak kikapcsolódás céljából is, rájuk ugyancsak gondoltunk, ezzel a szakasszal tovább nő a kerékpározható utak hossza – mondta.

Gasparics Győző hozzátette, amint értesültek az év elején beadott pályázat sikeréről, rögtön megkezdték a beruházás előkészítését. Abban bíznak, hogy a kiválasztott kivitelezőnek nyáron lesz kapacitása a munkálatokra. Mintegy fél kilométernyi szakaszról van szó, továbbá a temetői parkolót is újraaszfaltozzák a beruházás során.