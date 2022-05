- Tölgyerdőbe, árnyékos helyeken, az erdő aljnövényzetében és a bozótosban tartózkodik a kullancs a legszívesebben. Fűről, gazról, bokrokról, másfél méteres magasságból akaszkodhat rá az embernek a bőrére – kezdte Nagyváradi Szilvia, zalaegerszegi védőnő.

- Amit sokan nem is gondolnak, hogy a saját kertjükben, a városi környezetben, parkokban is megtalálhatóak és ott is észrevétlenül összeszedhetőek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor az udvaron grillezünk, bográcsozunk, vagy ha valaki elmegy biciklizni, gombázni, túrázni, vagy akárcsak a parkba sétálni, utána mindenféleképpen át kell néznie magát, gyermekét. Különös tekintettel a hajlatokat, hónaljat, a comb területét, a gyerekeknél a fül környékét, sőt, a hajas fejbőrt is tüzetesen át kell vizsgálni.

Próbáljuk megelőzni a bajt

- Megelőzésként sok mindent lehet tenni. Amikor például elmegyünk kirándulni, akkor célszerű ösvényen haladni és elkerülni a bozótos részeket. Ha erdei túrára megyünk, akkor hosszú nadrágba öltöztessük a gyerekeket, a nadrágot pedig tűrjük a zokniba, a trikót pedig a nadrágba. Minél kevesebb felületet hagyjunk szabadon, hogy a gyermek bőrével minél kisebb testrészen tudjon érintkezni. Kislányoknak a hosszú haját érdemes befonni, feltűzni, de a legjobb, ha vászonsapkát adunk a gyerekekre. Kullancsriasztó szerek közül pedig olyat érdemes választani, ahol a gyártó 6-8 óra hatékonyságot szavatol.

Kullancs már szinte bárhol lehet.

A védőoltás az agyhártyagyulladás ellen véd

- A védőoltással a kullancs által okozott agyhártyagyulladást tudjuk megelőzni. Ha valaki nincs beoltva és a kullancs agyhártyagyulladást okoz, akkor a tünetek 6-8 héttel a csípés után jelentkeznek: láz, fejfájás, gyengeség, rossz közérzet, végtagfájdalom, hányás. Emiatt is fontos, hogy tudjuk és jegyezzük fel a csípés idejét. Amilyen kicsik, olyan veszélyesek, és nagyon komolyan kell venni. -A Lyme kór sajnos védőoltással nem előzhető meg, ezért fontos, hogy kullancs csípés után figyeljük a gyermekünk bőrét. Ha csípés után 1-2 héttel kör alakú vörös udvar jelenik meg, orvoshoz kell fordulni.

Ne pánikoljunk, ha kullancsot találunk a gyerekben

- Nem kell vele azonnal orvoshoz rohanni, de ami fontos, hogy minél előbb el kell távolítani. De nem mindegy, hogyan! Nem szabad tekergetni, dörzsölni, és nem szabad rá régen használatos módszert alkalmazni. Gondolok itt olyanra, mint amikor régebben vietnámi balzsamot, olajat, tejfölt tettek rá az emberek, vagy az elégett gyufának az elszenesedett fejével próbálták meg kiszedni. Mindenféle ehhez hasonló anyagot és módszert el kell kerülni, mert ha ezeket rátesszük, akkor oxigénhiánnyal fog küzdeni a kullancs, és így még több vírust fog bejuttatni az ember szervezetébe. Nem szabad összenyomni a potroh részét sem, mert lehet, hogy pont ekkor köpi a kórokozóit a szervezetbe. Az a legjobb, ha a bőrfelszínen megpróbáljuk megfogni, akár egy csipesszel, vagy a körmünkkel, és egy határozott mozdulattal eltávolítjuk. Az sem baj, ha bent szakad a feje, az különösebb problémát nem fog okozni, pár napon belül kilökődik. Egy jódos oldattal le kell fertőtleníteni a kullancs helyét és figyelni. Fontos, hogy a gyermek ne vakarja, ne kaparja a kullancs helyét.

Kisbaba szemhéján és pelenka alatt is találkoztunk már kullanccsal

- Zala megye kiemelten fertőzött terület kullancsokban. Egy parkban sétálás közben is a gyerkőcökre akaszkodhat. Volt rá példa, hogy a kisbabának a felső szemhéjában volt a kullancs, de olyannal is találkoztunk már, hogy bemászott a pelenka alá – mondta a védőnő.