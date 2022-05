A kétnapos majális részeként megtartott szezonnyitón tegnap délután Manninger Jenő búcsúzó országgyűlési képviselő arról beszélt, ehhez a naphoz az elmúlt időszakban sok minden kötődött, 2004-ben például „uniós csatlakozásunkat is itt ünnepeltük meg a parton”.

– Az idei balatoni évadot mindannyian bizakodással várjuk – folytatta a politikus. – A koronavírus-járvány negatív hatásait az elmúlt években picit ellensúlyozta, hogy a nyár mindig jobb volt, most pedig abban reménykedhetünk, hogy ezúttal a folytatás is megfelelő lesz, s visszatérhetünk a régi kerékvágásba.



Manninger Jenő leszögezte: Keszthely a pandémia alatt is fejlődött, épülnek az új szállodák, és már tervezik a teljes Balaton-part megújítását.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, leendő ország­gyűlési képviselő kiemelte, „nagy öröm újra itt lenni, s az idei szezont a hagyományokhoz híven megnyitni”. A politikus arról is beszélt: a világjárvány hatásai megnehezítették mindenki életét, felülírták az eredeti terveket – az önkormányzati szférában is, különösen a turisztikai dominanciájú településeken.

– Mi azonban ezt az időszakot sem töltöttük tétlenül – szögezte le Nagy Bálint. – Tudjuk jól, a nehéz idők erős embereket, szövetségeket teremtenek, s mi, keszthelyiek büszkék lehetünk arra, hogy a bajban mindig képesek voltunk összefogni, amiért mindenkinek köszönet jár.



A tavalyi és az azt megelőző főszezonban Keszthely az előzetes várakozásokhoz képest jól teljesített, folytatta a város első embere, hozzá­téve: „azonban nem elégedhetünk meg az elmúlt időszak eredményeivel, hanem olyan célokat kell magunk elé tűzni, amelyek tovább erősíthetik a várost és a térséget egyaránt. Az elmúlt másfél évben előkészített grandiózus Balaton-parti fejlesztés hosszú évtizedekre meghatározza majd a települést”.

A szezonnyitó résztvevői ezután elsétáltak a Hableány sétahajóhoz, amelynek fedélzetéről ifjú cserkészek – Márvány Mátyás és Gyergye Anna – megkoszorúzták a Balatont, jelképesen elindítva az idei szezont.