A III/II. osztály (kémelhárítás) feladata volt többek között a katonai objektumok védelme, diplomaták mozgásának figyelése, kiemelt vállalatok ellenőrzése, titokvédelem, idegenforgalom szűrése, figyelése, amnesztiában részesültek figyelése, külföldi (emigráns) propaganda felderítése, hárítása és a prevenció, ami például iskolai órák tartásában is megnyilvánult. A III/III. osztály feladata pedig főként a kulturális és egyházi területen jelentkező „belső ellenség” elhárítása, az ifjúság „védelme”, valamint a korábbi politikai elítéltek figyelése volt. Az eszközök tekintetében a hálózati személyek és a szigorúan titkos állományú tisztek mellett a megyében 21 úgynevezett T-lakás (titkos lakás) is a szolgálat rendelkezésére állt, ahol a tartótisztek találkozhattak az ügynökeikkel és megbeszélhették nyugodt körülmények között az új feladatokat, megbízásokat, átadhatták a jelentéseket, tárgyi eszközöket. Az ügynöki ténykedés és a vizuális megfigyelés mellett fedettebb hírszerzési mód volt a szakzsargonban 3/a rendszabálynak nevezett telefonlehallgatás és a K-ellenőrzésnek titulált levélfelbontás.



Ahogy említettem, a munka javát a kisebb rutinfeladatok tették ki. Ilyen volt például a röplapozás felderítése, amely nem sűrűn és nem szervezetten fordult elő, leggyakrabban kézzel, tollal írt cetlik voltak ezek, amelyeket postaládákba vagy éppen autók szélvédőjére, ablaktörlőjére tettek ki. Ritkán sikerült a tényleges elkövetők nyomára bukkanni, de minden ügyet dokumentáltak és megvizsgáltak. Ugyanígy jártak el a falfirkák esetében is, amelyek a náci jelképektől kezdve a rendszert és azok vezetőit gyalázó szövegekig bezárólag széles spektrumon mozogtak. Az állambiztonsághoz kerültek a párt- és állami vezetőknek küldött fenyegető levelek is, de a vonatok mellékhelyiségében talált feliratok sem kerülték el a belső elhárítás figyelmét. Utóbbi esetekben például a vonat minden vasutas dolgozóját kikérdezték, a firkákat gondosan lefotózták, colostokkal lemérték, minden nyomot rögzítettek, az előzményekkel összehasonlították a vizsgálati anyagot. Különös gonddal vizsgálták – főleg az ünnepek alatt/után – a rendszer jelképei ellen elkövetett „támadásokat”, mint például a vörös zászlók letépését, esetleg meggyújtását vagy más módon történő „meggyalázását”. A feladat végrehajtását a túlbiztosítás jellemezte, melynek keretében a nyilvánvaló pletykáknak, fals információknak is utánajártak.



Nem az állambiztonsági szervek munkatársai, hanem beszervezett postai dolgozók végezték a levélellenőrzést, ami a nagyobb városok főpostáin történt. Ők ezért fizetés-kiegészítést kaptak, az 1980-as évek végén általában havi ezer forintot. Külön érdekesség, hogy a szocialista kori állambiztonságnak ez az eleme, más célközönség ellen fordulva, de tovább élt, így például már a rendszerváltás után, még 1990 decemberében is – ahogy évekkel korábban – ugyanaz a tiszt, ugyanannak a „titkos kapcsolatnak” engedélyezte a fizetés-kiegészítés további folyósítását…