Kedden nagy volt a nyüzsgés a megyeszékhelyi piacon, ahol a jövő hét végéig beszerezhetők a paradicsom- és paprikapalánták. A Kocsis Kertészet standján 32 fajta paprikából és 18 paradicsomfajtából válogathatnak az érdeklődők. Kocsis András őstermelő idén még nagyobb érdeklődést tapasztalt, mint egy éve. – A legtöbben a korai paprikákat keresik, melyeknél a bimbó megjelenésétől a termés leszedéséig a lehető legkevesebb idő telik el – mondta. – Másfél-két hónap alatt szedhető állapotba kerülnek ezek a palánták.

Továbbra is kedvelt a vastag húsú paprika, de említhetem a gyomorkímélő fajtákat és az édes húsú kaliforniai paprikákat is. Paradicsomnál fontos szempont a méret, illetve az intenzív terméshozam. Kocsis András hozzátette: a kuncsaftoknak örömmel adnak szaktanácsot, mi is kaptunk tőle egy tippet: – A palánta elültetése előtt alakítsunk ki támrendszert, majd figyeljünk, hogy legyen trágya a növény alatt, ettől kezdve pedig igazából csak öntöznünk kell. Ne használjunk nitrogéndús műtrágyát, mert azzal csak ártunk a növényeknek, és nem lesz tőle bővebb a termésünk. Kocsis András zárásként az árakról elmondta, hogy a paprikáét kellett 50 forinttal megemelni, de a paradicsomét nem változtatták.