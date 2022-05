Lukács Tibor polgármester – aki vegyes fehérborával maga is nevezett a bírálatra – a rendezvény kapcsán elmondta: a nevezők egyénenként háromfajta borral vehettek részt a versenyben. Összesen harminchárom nedűt kóstolt végig a zsűri, ebből 24 volt a fehér-, 8 a vörösbor, és egy rozé is akadt. A szakértők értékelése alapján arany minősítést nyert el öt bor a fehérek közül, illetve két vörösbor, ezüst minősítést érdemelt 9 fehér és 3 vörös, illetve az egy benevezett rozé. Bronzérmet kapott 8 fehérbor és 3 vörösbor, illetve kiosztottak két oklevelet is. A polgármester tájékoztatása szerint a borok nagyon jó minőségűek, ami köszönhető a tavalyi meleg, napos időjárásnak, igaz, hogy a bor mennyisége kevesebb lett, mert alacsonyabb volt a szőlőszemek létartalma. A képen munkában a zsűri tagjai, Áprily-Kovács Krisztina, Nógrádi László és Rónási Gyuláné, akiktől ugyancsak dicséretet kaptak a pákai gazdák.