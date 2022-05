A sportlövészet többeknek családi sportprogram. A söjtöri Tóth Gyula, felesége, Réka és 12 éves fiuk, Gyula Ferenc a keddi edzésnapon az Ebergény úti lőtéren éppen a pontlövő tudományukat élesítették. A saját légpisztolyukkal, az egyesület az alapok elsajátításához szükséges fegyvereket tudja biztosítani. Nem olcsó mulatság, hiszen az egyénhez igazított légpisztoly négyszázezer forinttól kezdődik. Talán ezért sem válik tömegsporttá a lövészet, s nem lépünk a „8 millió hobbilövész” országa, Svájc nyomdokaiba. A lövészet szeretetével az apa „fertőzte meg” a Tóth családot.



– Gyerekkoromban a fiúk még vonzódtak a fegyverekhez, fakarddal csatáztunk, indiánként, cowboyként har­coltunk, játékpisztollyal durrogtattuk. Nálunk odahaza mindig volt légpuskánk. A honvédelmi szövetség jóvoltából módunkban állt bekapcsolódni a lövészsportba is. Középiskolás kollégistaként a szabadidőm egy részét a lőtéren töltöttem, s az iskola csapatával országos versenyeken is szép eredményeket értünk el. 1990-ben vadászvizsgát tettem, s amikor 8 évvel ezelőtt a vagyonőr­képzésen maroklőfegyver-kezelésből is vizsgáztunk, felelevenedtek a lövészversenyek élményei, s csatlakoztam a Göcsej Sportlövész Egyesülethez – mesélte a családfő, aki sportpályafutását puskával kezdte, s azt ma is jobban szereti, mert, mint mondja: ügyesebb vele.



Fiáról, Gyula Ferencről a ZTE SKE tavaly nyári táborában derült ki, hogy „van érzéke” a lövészethez, s azt pallérozni szülei elvitték az egyesületbe, ahol örömmel fogadták. Máris szép eredményeket ért el, a legutóbb jobban lőtt, mint a keszthelyi korosztályos sporttársa. A „legzöld­fülűbb” lövész a családban Réka, az anyuka, aki március 6-án vett először fegyvert a kezébe, de már bátran megmutathatja a lőlapot, aminek a közepét a légpisztolyával „kézimunkázta” ki, s nem mellesleg az áprilisi versenyen egy ezüstéremmel is gazdagította az egyesület trófeagyűjteményét.

– Sajnos drága sport a lövészet, de áldozunk rá. A gyerekek szempontjából is fontos, hiszen mindennapjainkban túl sok inger éri őket, nehezen koncentrálnak egyetlen dologra. A sportlövészet fegyelemre, figyelemre, kitartásra, pontosságra nevel, és ennek nagyon jó hatása van a tanulásra is – így Réka, aki gyógytornász, alternatív mozgásterapeuta, a „csikung” oktatásával a keleti sportok összpontosításra gyakorolt hatását is kihasználja.

Dr. Dobos Ferenc bírósági titkár is híve a keleti sportoknak, a wing tsun gyakorlója, de nem hagyna ki edzési napot sportlövészetből sem. Nem véletlenül az egyik legeredményesebb versenyzője az egyesületnek, rendre dobogós helyezéseket ér el. A legutóbb rendezett kupán például két ezüst- és egy bronzérmet is begyűjtött.



Az olimpiai versenyszámokat is felvonultató pontlövészet csak az egyik ág, amelynek művelésére mód nyílik a Göcsej SE keretében. Tagjai a Magyar Dinamikus Lövész­sport Szövetségnek is, Zalaegerszegen a lövészsport minden ágának gyakorlására lehetőséget biztosítanak a klasszikus pontlövészettől a szituációs lövészetig. Népszerű a dinamikus szakághoz tartozó Steel Challenge, ahol kiderül, hogy ki a leggyorsabb és a legpontosabb lövész, a versenyzők a versenyen elért idejük alapján vannak rangsorolva.

– Fontosak a versenyek, a sikerélmények, a motiváció, ami plusz izgalmas feelinget ad a szabadidősportnak is. De ugyanolyan fontos feladat a tagság szakmai felkészítése, a maximális szabályismeret, a biztonságos fegyverkezelés elérése. Szorgalmazzuk tagjaink bírói, lövészetvezetői képzését is – hangsúlyozta Gerencsér Miklós, az egyesület alapítója és elnöke, aki nemzetközi bíróként is öregbíti a zalaegerszegi lövész­sport hírnevét. Az idén pél­dául Bécsben, a napokban pedig a komárnói 4 napos nemzetközi megmérettetésen versenyzett és bíráskodott.

– A különleges sport kiváló, összetartó közösséggé formálta egyesületünket. Mindamellett, hogy támogatjuk egymás szakmai fejlődését, igyekszünk másoknak is segíteni. Rendszeresen részt veszünk a jótékonysági rendezvényeken, például a vadfőzőversenyen, vagy éppen támogatjuk az állatmenhelyet. Ami a legfontosabb: felelősséget érzünk a gyermekekért és a fiatalokért, igyekszünk iskolákban népszerűsíteni a sportlövészetet, szeretnénk minél többekkel megismertetni a biztonságos fegyverkezelés módját és szabályait. A gyermeknap alkalmából például a söjtöri iskolásoknak tartunk légpuskalövészetet – avatta be lapunkat terveikbe Gerencsér Miklós, a Göcsej Sportlövész Egyesület elnöke.