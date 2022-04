Több mint 200 lurkó előbb A brémai muzsikusok című gyermekdarabot nézte meg a városháza dísztermében, majd délben elindult a játék: a fiataloknak – persze, szüleik kíséretében – kilenc matricát kellett összegyűjteni, s azokból összeállítani egy színes tojást, amiért ajándékot választhattak a belvárosi, szalmával bélelt „nyuszifészekből”.



– Egy négynapos ünnep mindig vonzó, most is sok helybéli mozdult ki otthonából, s persze csatlakoztak hozzájuk a vendégek is – fogalmazott Morvai Anikó, a játékot szervező Hévízi Vállalkozók Egyesületének elnöke. – Az elmúlt két év után üdítő volt látni, hogy a város megtelt élettel. Programjainkkal ezt kívánjuk segíteni, ösztönözni; pünkösdkor majd szuperhősöket keresünk, de előtte megtartjuk a hévízi kutyás napot is.



Mint mondta, az elmúlt időszak nagyon nehéz volt, viszont az idei január és február fellendülést hozott, ami egészen az orosz–ukrán háború kitöréséig tartott. A megtorpanás után azonban a húsvét ismét telt házas Hévízen, s a helyi szállásadók, kereskedők, éttermek abban bíznak, hogy a visszanyert lendület most már nem törik meg.



Szombaton az egyik helyszín, ahol – jó válaszért cserébe – tojásrészlet-matricát lehetett szerezni, a belvárosi Chocolate & Marzipan Shop volt. Kondor Andrea tulajdonos azt mondta, a vállalkozók örömmel látják, hogy ismét él a város, s azért hozták létre egyesületüket is, hogy ehhez hozzájáruljanak.



– Boldogok vagyunk, hogy látunk embereket, akik ismét önfeledten kikapcsolódhatnak Hévízen – folytatta a vállalkozó. – Bízunk abban, hogy a jövőt tekintve most már csak felfelé és pozitív irányba haladunk.



Az elmúlt négy napban a Hévízi Turisztikai Egyesület szervezésében számos további program várta az érdeklődőket. Sokakat vonzott például a belvárosi kézműves-kirakodóvásár, illetve a nagyszombat esti, Mesél az erdő című misztikus fényjáték, továbbá a vasárnapi utcabál is.