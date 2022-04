A megjelenteket (a Fidesz-frakció jelenlévő tagjait és az érdeklődőket) dr. Baumgartner Imre, a választási bizottság elnöke köszöntötte, aki beszámolt a bizottság munkájáról. Mint elmondta: joggal lehetnek büszkék arra, hogy az általuk meghozott jegyzőkönyvbe foglalt 4 döntést, 29 határozatot, továbbá a beérkezett 12 kifogással kapcsolatos határozataikat a fellebbviteli fórumok változatlanul helyben hagyták, ami azt igazolja, hogy jó és jogszerű döntéseket hoztak. Ezt követően a bizottság másik két tagja, dr. Nemes Pál és dr. Csetneki Gábor kíséretében átadta Cseresnyés Péternek a megbízólevelét, aki a voksok közel 53 százalékát szerezte meg. Utóbbi rövid "székfoglaló" beszédében köszönetet mondott a reá és a Fidesz-KDNP-re szavazóknak, a választási bizottság tagjainak, a választási iroda, a polgármesteri hivatal munkatársainak, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és nem utolsó sorban, az őt támogató aktivistáknak, szimpatizánsainak.

A régi-új országgyűlési képviselő leszögezte: a térségben élő 90 ezer ember érdekében kíván tevékenykedni, ahogy azt tette eddig is. Rámutatott: a választás eredménye azt igazolja, hogy az emberek nem vevők az akadékoskodásra, a gáncsoskodásra. Balogh László polgármester jó munkát kívánt a képviselőnek. Cseresnyés Péter pohárköszöntőt is mondott, hangsúlyozva: szeretné, ha a város közgyűlésében tapasztalható személyeskedéseket, a kormánypárti oldallal szembeni "harcot" az érintettek félretennék, erre ösztönözhetné őket a választási eredmény is.

Mint mondta: adott a lehetőség, hogy a jövőben mindenki a város érdekében, együttműködésben dolgozhasson.