Férjemmel együtt néhány hónapja fogadtunk örökbe két mentett, ivartalanított kismacskát az egyesülettől, így érthető az újságírói kíváncsiság. Mielőtt részrehajlással vádolnának, jelezném, hogy két falusi vizsla ugyancsak „családtagunk”. Az ősi Egyiptomban évezredeken át tisztelték a macskát, ki ne hallott volna Basztet istennőről, de a skandináv vagy a kínai mitológiában ugyanúgy szerepet kapnak. A világtörténelem során akadt számtalan híres négylábú, a világirodalomban szintén olvashatunk ezekről a kedvencekről. A leghíresebb Webber-musical tudjuk, T. S. Eliot angol költő Macskák könyve versciklusából született.

Árnyék 11 évesen került hozzájuk, egyik szeme különlegesen szűri a fényt, de jól lát. Mára 15 éves, boldog gazdis macska

A kevésbé romantikus, 21. századi valóság azért más: ma Magyarországon több millió kóbor macska él. A Magyar Macskavédő Közhasznú Alapítvány (Maved) ennek egyik okát abban látja, hogy egyre többen tartanak kijárós, ivaros macskát, a túlszaporulat szinte megállíthatatlan. Olaszországban példul törvény biztosítja a szabadon élő macskakolóniáknak az orvosi ellátást és tiltja azok áthelyezését. A nyugat-európai orzságokban szinte mindenki ivartalanít, s nem válnak meg a megunt háziállatoktól. Több szakértő kimondja, egyértelműen szemléletváltásra van szükség.

- Egyesületünk jobbára a még fiatal, ivartalanított, orvosilag ellátott kóborcicáknak keres gazdát, jelenleg körülbelül 30 ilyen „pedigrésünk” van, s nagyjából 150 macska található a megye szinte egész területén ideiglenes befogadóinknál, azaz kb. negyven „nevelőszülőnél”. A kolóniában élők nem szobacicának valók, őket figyeljük, etetjük, amennyire tudjuk, közel négyszáz ilyen macskát gondozunk – mondja Roxána, aki tényleg gyermekkora óta az állatok nagy barátja, legyen szó sünről, madárkáról, négylábúról. - Tavasszal gőzerővel ivartalanítunk, ami két szempontból fontos: nem terjed egymás között a macskabetegség és tettünk az elszaporodás ellen. A kóborállatot felismerjük a lesoványodott és beteg állapotáról. Facebook oldalunkon mindig megtalálható az aktuálisan gazdákat kereső cicák portréja vagy éppen fordítva, a gazdáktól elkóborolt állatok keresésében nyújtunk segítséget. Persze sokszor érkezik bejelentés a nem megfelelően tartott macskákról is.

Az önkéntesekhez sokszor kerül pár napos szoptatós kölyök is.

- Mikor lesz ivarérett egy macska?

- Általában féléves korukban. Félreérthetetlen jelei vannak, „görögnek” a nőstények, a hátsójukat jellegzetesen feltartják, a kandúrok erős ammóniaszaggal jelölnek. Ilyenkor érdemes az állatorvoshoz vinni őket ivartalanításra. Ha valaki állatot fogad be, akkor gondoljon az orvosi költségekre is, ami egyébént a macskák esetében jóval kevesebbet jelent egy nagy testű kutyához képest. Az általunk örökbeadott cicáknál jórészt benti vagy vegyes tartást kérünk. Ha kint is vannak, akkor megnézzük, hogy leendő helyükön messze vannak-e a forgalmas úttól például. Próbáljuk minimalizálni, hogy a kedvenceket minél kevesebb baleset érje. Sokan talán úgy gondolhatják, hogy ez természetellenes, de nem az. A kinti kolóniákban élők természetesen azt szokták meg, a fiatalkorban lakásba szoktatott példány a benti körülményeket szereti meg, kevésbé érti a külvilágot. Reménykedem azért abban, hogy nálunk az utóbbi időben egyre többen megismerik az állatvédők és -mentők tevékenységeit, s úgy érzem, van némi fejlődés. Persze lenne még mit tanulni. Nem egy olyan állatot látunk hetente, amin csak a Jóisten segíthet, annyira leromlott az állapota. Még nekünk is szívet tépő, amikor nemcsak végelgyengült macskát, hanem alig pár hónapos kölyköt találálunk szinte menthetetlen állapotban. Az orvostudomány és a gondoskodás sok esetben csodákra képes, de az összes állatvédő azt mondja, hogy mindez az ivartalanítással megelőzhető lenne. Az például, hogy ezek a kicsik ilyen állapotba kerüljenek. A háziállat sok esetben kiszolgáltatott és bizony a mi jóindulatunkon múlik, hogy milyen élete lesz.

Néha célszerű több macskát örökbefogadni, akik eljátszanak egymással

Roxána szóba hozza még, hogy egy mentett állat nagyon hálás tud lenni. Gazdikeresésnél sokszor hangsúlyozzák, hogy az egyszerű házimacska nem igényel bonyolult vagy drága kezeléseket, mint tenyésztett fajtatiszta társaik.

Roxi (korábban Lara) szoptatósan került Roxánához, ma Grazban él

S higgyék el, ugyancsak városi legenda, hogy a macskáknak kilenc életük van. Mert a bántalmazás, a helytelen tartás következtében az az egy kis élet is lehet nagyon rövid vagy kínokkal teli. A felelős állattartás éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy ők ugyanúgy érző lények.