A lehetőségről a Széchenyi Programiroda munkatársai adtak tájékoztatást Hévízen, s elmondták: a pályázat fontos feltétele, hogy a statisztikai létszámnak legalább egynek kell lennie, vagyis az önfoglalkoztatók nem indulhatnak a kiíráson, mint ahogyan a katás vállalkozások, illetve a szálláshely- és fürdőfejlesztéssel foglalkozók sem.

Martinecz Aranka, a Széchenyi Programiroda tanácsadója ismertette: ebből a forrásból például új eszközöket, gépeket lehet vásárolni, illetve lehetőség van technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására is. Hozzátette: a pályázat intenzitása maximum 70 százalékos, vagyis például egy 10 milliós beruházáshoz 7 millió forint nyerhető.

A fórumon Radics Bálint vezető tanácsadó kijelentette: szinte mindenki, aki megfelel a feltételeknek, megkapja az igényelt forrást. Tavaly például ebben a konstrukcióban több mint háromezren nyertek, és így 30 milliárd forint került a mikrovállalkozásokhoz.

Az idei kiírás február 24-én indult, és egy hónap alatt 25 milliárd forintnyi igény érkezett, vagyis aki szeretne részesülni a most is 30 milliárd forinttal meghirdetett keretből, annak igyekeznie kell.

– Ezért is nagyon fontos: ha önök szeretnének forráshoz jutni, akkor döntsék el, mi a céljuk, hogyan tudnák fejleszteni a vállalkozásukat, és azonnal kezdjék el a dokumentáció előkészítését, amelyben segít a Széchenyi Programiroda is – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: várhatóan két hétig még be lehet adni a pályázatokat, amelynek végső határideje a keret kimerülésének időpontja.

Radics Bálint leszögezte, a bírálat gyors, hiszen aki az első napokban beadta igényét, az már a döntést is kézhez vehette. Eddig több mint 220 nyertest hirdettek.