Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán újabb információkat osztott meg hétfő délután az ukrán háborús helyzettel kapcsolatban a Facebook-oldalán.

Közölte: ismét egyeztettek a kárpátaljai Beregszász polgármesterével, Babják Zoltánnal. Elmondása szerint az óvodák és iskolák bezártak, az üzemanyag-ellátás korlátozott, a segélyszállítmányok fogadását koordinálják. Zalaegerszeg másik ukrajnai testvérvárosa, Herszon polgármesterével továbbra sem tudta felvenni a kapcsolatot Zalaegerszeg vezetője, mint írta: a város körül heves harcok dúlnak, a települést bombázzák is. A Krímtől északnyugatra, a Dnyeper torkolatánál fekvő kikötővárosba vezető átkelőt az orosz csapatok elfoglalták, így megnyílt előttük a városba vezető út.

A Beregszászra irányuló segítségnyújtást külön is szervezi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de Zalaegerszeg is elindított gyűjtést. Balaicz Zoltán közölte: " Nagyon fontos, hogy olyan dolgokkal segítsünk, amire tényleg szükségük van, mert minden egyéb csak foglalja a helyet, nehézséget okoz és feleslegesen hátráltatja a logisztikát (pl. gyermekjátékokra és ruhákra most nincs szükség). Szükség van azonban tartós élelmiszerekre (liszt, olaj, cukor, só, ivóvíz, gyümölcslevek, konzervek, száraztészták, rizs, hagyma, fokhagyma), tisztító- és tisztálkodási szerekre. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a helyben üzletekkel rendelkező, élelmiszert és háztartási cikket árusító vállalkozásokkal, a csomagok összeállítása nagy tételben már folyamatban van, de a magánadományokat is szívesen fogadnak.

Mivel Ukrajnában katonai közigazgatási adminisztrációt vezettek be, jelenleg a célzottan Beregszásznak szánt adományok elosztásáról, koordinálásáról nem Beregszászon döntenek, hanem minden egy központi elosztóba kerül a csapi határátkelőn. A kérés az, hogy mindenki, aki segély küldését tervezi külön Beregszásznak, várjon a helyzet normalizálódásáig, illetve addig, amíg nem tudják koordinálni és garantálni, hogy a Beregszászba szánt felajánlások biztosan oda érkeznek-e.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítő akciót indított. Jelen vannak Ukrajnában, azon belül elsősorban a magyarok által lakott Kárpátalján. Támogatást adnak azoknak, akik a kialakult körülmények és a leállt közszolgáltatások dacára is helyben maradnak. Emellett a háború elől Magyarországra menekülőket is segítik. A 11784009-20200776 számlaszámon várják az adományokat, vagy a 1350-es vonalon (egy hívás 250 forint értékű). Részletek: https://adomanyozz.hu/. A Híd Kárpátaljáért nemzeti összefogás program keretében az 1357-es adományvonalon lehet támogatást adni, egy hívás 500 forint értékű.

Zalaegerszegen több intézmény, civil szervezet és magánszemély saját koordinációban is gyűjt adományokat és gondoskodik ezek Kárpátaljára való kijuttatásáról. Akik ezt nem tudják megtenni, de szívesen adományoznának, azok számára az önkormányzat befogadó raktárbázist alakított ki, melyet a tervek szerint két hétig üzemeltetnek (a válság elhúzódása esetén megvizsgáljuk majd a hosszabb távú lehetőségeket). A raktárbázis az Apáczai Csere János Művelődési Központ tornatermében van. Hétköznapokon és hétvégéken is (szombaton és vasárnap is) 8:00 és 19:00 óra között lesz nyitva, ide lehet hozni az adományokat. Kérik, hogy külön csomagolják a tartós élelmiszert, külön a háztartási cikkeket, külön a tisztálkodási cikkeket és külön a műszaki cikkeket. A Kárpátaljára való kijuttatásról helyi szállítmányozási cégekkel együttműködve gondoskodnak.

Vannak, akik inkább pénzt szeretnének felajánlni. A zalaegerszegi önkormányzat a mai napon megnyitott egy humanitárius segítségnyújtási alszámlát, ahova fogadják az adományokat, melyekből a részben a testvérvárosok által igényelt élelmiszereket és eszközöket igyekeznek majd beszerezni, részben pedig a városba érkező menekültekről gondoskodnak. A számlaszám: 11749008-15432704-16020007 (megnevezése: humanitárius segítségnyújtás)

Balaicz Zoltán javaslatot tesz a közgyűlésnek arra, hogy a város költségvetésében hozzanak létre egy külön segélyalapot is, mely költségvetési sorról szintén az érintett testvérvárosokat, valamint a hozzánk érkező menekülteket fogják támogatni.

Zalaegerszegen több száz ukrán állampolgár, köztük kárpátaljai magyar tartózkodik. Ők multinacionális vállalatok helyi gyáraiban munkavállalók. A gyárakban kialakították az otthon lévő családtagokkal való folyamatos kommunikáció lehetőségét. A Magyarországra menekülők között már most vannak olyanok, akiknek családtagjai Zalaegerszegen tartózkodnak, itt dolgoznak. "A cégekkel összefogva megoldottuk ezen menekülteknek (férj/feleség, gyermek/ek, szülők) az ukrán határról Zalaegerszegre való szállítását, hogy biztonságban és együtt lehessenek a családok, továbbá gondoskodunk a városban a szállásukról, ellátásukról is a háborús helyzet ideje alatt.", írta a polgármester.