Kiemelte: a hölgyek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be életünkben, társként, édesanyaként, családanyaként és munkatársként egyaránt átszövik mindennapjainkat. A hazai társadalomban megbecsültségnek és tiszteletnek örvendenek. A képviselő szerint csak a nőknek adatott meg a legnagyobb boldogság, egy új élet létrehozásának öröme, de ugyanígy csak egy nő képes az anyanyelv szépségeit átadni gyermekeinek. Saját életéből is merített példát, mint mondotta: családjában felesége mellett három lánygyermeke és két lányunokája is a női nemet képviseli, azaz minősített többséget adnak környezetében a nők. Ezt követően jelképes ajándékként a jelenlévő legidősebb hölgynek, Horváth Istvánnénak virágot adott át.

A szilvágyi nőnapi köszöntés zenés programmal folytatódott, amiben a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei működtek közre.