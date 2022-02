Minderről Vigh László, a térség országgyűlési képviselője beszélt azon a sajtó­tájékoztatón, amelyen Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével, valamint ifj. Paál Istvánnal, a község polgármesterével együtt ismertette a beruházást. Vigh László kiemelte, azért is volna üdvözítő minden településen így elvégezni a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését, mert a víz akkor is megkeresi a maga útját, ha az árokrendszert csak szakaszosan újították fel.

Pácsonyi Imre kiemelte: a Kerkabarabásnak megítélt 102 millió forintra egy sikeres terület- és településfejlesztési operatív programos pályázat biztosítja a fedezetet. Zala megyében eleinte 912 millió forint állt rendelkezésre vízelvezetéssel kapcsolatos fejlesztésekre, ám látva az igényeket, többszöri emeléssel 6,3 milliárd forintra növelték az összeget. Így közel 70 településen valósulhatnak meg bel- és csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos munkák.

Pácsonyi Imre azt is elmondta: a munkálatok köre sokrétű, az árkok tisztításától kezdve az átereszek cseréjén át a védművek kialakításáig vagy szivattyúk vásárlásáig sok minden belefért, mindig a helyi igényekhez igazodóan.

Ifj. Paál István kérdésünkre arról számolt be, hogy a község környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése jelenleg tervezési szakaszban van, ezt követi a közbeszerzési eljárás. A kivitelezés várhatóan nyár végén, legkésőbb ősz elején indulhat, s reményeik szerint még ebben az évben be is fejeződik.