A szabadtéri rendezvény sok látogatót vonzott, s szinte mindenki hozott egy tálca fánkot, mellyel azonnal benevezett a versenyre. Egyikük, Kovács Daniella Bánokszentgyörgyről érkezett a nővérével, hogy finomságokkal lepje meg a közönséget. A fiatal cukrász hölgy édes és sós töltelékű apró képviselőfánkokkal érkezett, melyek egyébként a család kedvencei.

– Háromféle fánkkal érkeztem, a legismertebb a hagyományos szalagos verzió – mondta Csizmadia Miklósné. – Ezenkívül a spanyolok kedvencét, a fahéjas porcukorba forgatott égetett tésztából álló churros fánkot is elkészítettem, valamint olyan édességet is kínálok, amit a sütőben sütöttem. Az internetről gyakran válogatok recepteket, talán ezeket is jónak találja majd a zsűri.

A szakértőkből álló cukrászok, Klepács Eszter és Vas Réka Nagykanizsáról érkeztek, és az íz mellett a tálalásra, a tészták megjelenésére is figyeltek.

A piacfelügyelő, Lászlóné Csizmadia Éva elmondta: kategóriamegkötés nélkül mindenféle fánkot kaptak már a szalagostól a csörögefánkon át a töltött és csokoládéval leöntöttekig. A termelői piac is népszerű, havonta egyszer mindig várják a környékbeli őstermelőket.

Eredmények: 1. Kovács Daniella (Bánokszentgyörgy), 2. Csizmadia Miklósné (Hahót), 3. Péterné Kovács Gabriella (Bánokszentgyörgy).