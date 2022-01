Honti Márk, az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport tudományos főmunkatársa kérdésünkre, lehet-e érzékelhető vízminőség-javító eredménye a mederkotrásnak, azt válaszolja: ebben nincs tudományos konszenzus, a kotrás haszna jelenleg vitatott, de káros hatásaitól jelenlegi ismereteink szerint nem kell tartanunk. A Balaton 1970-90-es évek között jelentkező algásodásának egyértelműen a szennyvizekkel érkező nagy mennyiségű növényi tápanyag volt az oka. Ezt számos nagyberuházással jelentősen lecsökkentették, valamint 2004-ig kotorták a medret is. Az algásodás 1995 és 2018 között nem is jelentkezett. A kedvező jelenséget az egyes szakértők eltérő mértékben tulajdonították a kotrásnak, illetve a tápanyagterhelés csökkenésének, ahogy a most kezdődött kotrás hatékonyságáról is megoszlanak a vélemények. Még ha a rendkívül költséges kotrás alapvetően használna is, kétségeket ébreszthet a Balaton mérete, ami miatt az üledék foszfortartalmának észrevehető csökkenése sok évtizedig eltartana.