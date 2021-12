Még 2018-ban kezdődött a városrész legrégebbi utcájának, a Csácsi utcának a korszerűsítése, ami idén folytatódik, 470 méter útszakasz újul meg, adott tájékoztatást Balaicz Zoltán polgármester. Kiemelte: az összeg nagyságából is látszik, hogy milyen nagy tehertétel az önkormányzatnak egy-egy út felújítása, Zalaegerszeg 600 kilométeres úthálózatának korszerűsítése kizárólag önkormányzati forrásból nem is valósulhatna meg. – Tizenötmilliárd forint áll rendelkezésre tisztán kormányzati forrásból arra, hogy 2024-ig 91 helyszínen utakat, járdákat, parkolókat újíthassunk fel – mondta Vigh László országgyűlési képviselő. Hozzátette, hogy az úthálózatok korszerűsítése országosan is kiemelt figyelmet kap. A programot az emberek támogatásával a következő időszakban folytatni szeretnék. Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő elmondta: a városrészben élőknek nagyon fontos, hogy a környezetük megújuljon és szépüljön. Az emberek nagy örömmel fogadták, hogy a Csácsi utcában megújul az útburkolat, a járda, az útszegély, új csapadékcsatorna és víznyelő aknák épülnek.