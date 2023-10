Pénteken a zárt felhőzet átmenetileg több helyen szakadozottá válik, kevesebb helyen eshet, majd délután az érkező hidegfront mentén is többfelé várható eső, zápor, sőt zivatar is. Az északnyugatira forduló szél többfelé viharossá fokozódik, sőt erősen viharos lökések is várhatók.

A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is. Sokaknál (főleg gyermekeknél) jelentkezhet nátha és köhögés - írja a köpönyeg.hu