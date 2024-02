Gyergyák Zoltán, a község polgármestere kiemelte: első alkalommal tart az önkormányzat vállalkozói estet, aminek célja, hogy a gazdasági élet szereplői reális képet kapjanak arról, hogy mire is fordítja a település azon forrásait, amelyek egy részéhez éppen az általuk folytatott tevékenységből – például az iparűzési adóbevételek révén – jutnak hozzá. 2023-ban 38 vállalkozás jelezte az önkormányzat felé iparűzési adókötelezettségét, ebből 18-an egyéni vállalkozók, akik jelentős része Murarátkán is él. A társas vállalkozások között akadnak olyanok, amelyek csak létesítményeik révén kötődnek a faluhoz, de többségükkel szintén szoros kapcsolatot tartanak fenn. Olyan vállalkozások is vannak, amelyeknek nincs konkrét kötődésük a községhez, mégis támogatják a falu rendezvényeit, ezért külön köszönetét fejezte ki számukra Gyergyák Zoltán.

A polgármester a négy év eredményeinek ismertetése során kitért arra is, hogy 2021. októberében 19 alapító taggal létrehozták a Murarátka Fejlődéséért Egyesületet, aminek fő céljai közt szerepel a dél-zalai község környezet- és természetvédelme, hagyományainak felkutatása és ápolása, valamint a közösségi összetartozás erősítése. A község törekvéseinek támogatására a civil szervezeten keresztül is lehetőség nyílik, ehhez szintén kérte a jelenlévők segítségét a település önkormányzati vezetője.