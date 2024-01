Mint Galbavy Zoltán, a térség önkormányzati képviselője felidézte, tíz évnél régebben merült fel először az átépítés igénye az utcának ezen szakaszán. A nemrég elkezdődött munkálatokban Bartók Béla úttól a Jánka-hegy keleti oldalára felkapaszkodó Kikelet utca Bokréta utcáig tartó szakaszán cserélik ki a víz-, illetve a szennyvízvezetéket. Mivel az utat ötméteresre kiszélesítik, ezért az érintett szakaszon a tűzcsapot, illetve a vízóraaknákat is áthelyezik. A rekonstrukcióban az elöregedett beton-, illetve azbesztcement anyagú csövek helyett műanyag vezetékek kerülnek a földbe 140, illetve 127 méter hosszban. A szennyvízhálózathoz 9 tisztítóaknát és 6 tisztítóidomot is beépítenek a kivitelező, Zalavíz Zrt. szakemberei. A munkálatokat követően a burkolatot nyomvonalasan helyreállítják.

Somlai Péter, a polgármesteri hivatal közmű- és mélyépítő szakreferense beszámolt arról is, hogy a Kikelet utcában a Bokréta és a Jánkahegyi utca közötti szakaszon a 2010-es években már kicserélték a víziközműveket kedvezőbb szállítókapacitású műanyag vezetékekre.

A február végéig tartó munkálatok 50,3 millió forintos költségét a Kovács Károly városépítő programból finanszírozzák.

Galbavy Zoltán szólt arról is, hogy belátható időn belül átépítik a Kikelet és Jánkahegyi utca csatlakozását átépítik, közel 150 méter hosszon kiszélesítik, hogy ne csak egy jármű férjen el itt, és ezzel a közlekedők számára biztonságossá alakítják át.